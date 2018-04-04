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    Нарушения во время перемирия. Военные сообщают об обстрелах в Донбассе

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    Донбасс: "пасхальное" перемирие (397)

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    По сообщениям украинских силовиков, на донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового вооружения и пулеметов. На луганском направлении - из минометов и гранатометов.
    Украинский военный. Архивное фото
    Facebook/пресс-центр АТО

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. 

    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото
    "Пасхальное" перемирие в Донбассе: "Патронов не жалеть"
    Военные сообщили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 24 раза открывали огонь по их позициям, в результате чего один украинский военный был ранен.

    "За прошедшие сутки… войска продолжали нарушать "пасхальное перемирие", осуществив 24 обстрела позиций украинских защитников… В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

    По сообщениям украинских силовиков, на донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового вооружения и пулеметов. На луганском направлении — из минометов и гранатометов.

    Напомним, договоренности о прекращении огня в Донбассе в преддверии Пасхи вступили в силу в 00.01 пятницы, 30 марта.

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