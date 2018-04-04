Нарушения во время перемирия. Военные сообщают об обстрелах в Донбассе

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина.

Военные сообщили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 24 раза открывали огонь по их позициям, в результате чего один украинский военный был ранен.

"За прошедшие сутки… войска продолжали нарушать "пасхальное перемирие", осуществив 24 обстрела позиций украинских защитников… В результате вражеских обстрелов один наш военнослужащий получил ранение", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции силовиков в Facebook.

По сообщениям украинских силовиков, на донецком направлении огонь велся из минометов, гранатометов, снайперского и стрелкового вооружения и пулеметов. На луганском направлении — из минометов и гранатометов.

Напомним, договоренности о прекращении огня в Донбассе в преддверии Пасхи вступили в силу в 00.01 пятницы, 30 марта.