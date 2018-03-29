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    В Венесуэле при пожаре в тюрьме погибли 68 человек

    (обновлено: )29
    Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб подтвердил информацию о массовой гибели людей в тюрьме, расположенной в штате Карабобо. Прокуратура отправляет туда спецгруппу для расследования ЧП.
    Скорая в Венесуэле
    flickr.com/Carlos Graterol

    КИЕВ, 29 мар – РИА Новости Украина. В результате пожара в венесуэльской тюрьме погибли 68 человек, сообщил в среду вечером генеральный прокурор страны Тарек Уильям Сааб.

    Ранее СМИ сообщали о гибели 78 человек, но по неофициальным данным.

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    "Прокуратура Венесуэлы сообщает, что в связи с ужасными событиями в комендатуре полиции штата Карабобо, где в предполагаемом пожаре погибли 68 человек, назначены четыре прокурора (три региональных и один национальный), чтобы выяснить обстоятельства этих трагических событий", – написал Сааб в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее службы безопасности Венесуэлы провели операцию в тюрьме в штате Амасонас, в ходе столкновений с представителями властей погибли 37 заключенных.

    Кроме того, в Бразилии в исправительной колонии штата Гояс во время бунта погибли девять человек, 14 ранены.

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