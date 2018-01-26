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    Трамп сохранит печально известную тюрьму в Гуантанамо – СМИ

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    Распоряжение Трампа отменит часть указа, который подписал экс-президент США Барак Обама в 2009 году, где говорится, что тюрьма должна "быть закрыта как можно скорее".
    Дональд Трамп
    REUTERS Mike Segar

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп собирается подписать указ, позволяющий сохранить военную тюрьму в Гуантанамо.

    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на проект документа.

    Распоряжение Трампа отменит часть указа, который подписал экс-президент США Барак Обама в 2009 году, где говорится, что тюрьма должна "быть закрыта как можно скорее".

    По данным издания, в следующий вторник Трамп может объявить о том, что подпишет указ.

    Закрытие тюрьмы Гуантанамо, созданной США в 2002 году на военной базе на Кубе для международных террористов, являлось одним из главных обещаний Барака Обамы во время его первой предвыборной кампании в 2008 году. В конце декабря 2016 года Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства.

    Новый президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не поддерживает идею закрытия тюрьмы, поскольку считает, что перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США. На данный момент под стражей в Гуантанамо находится 41 человек.

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