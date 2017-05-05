Трамп запретил перевод узников Гуантанамо

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал закон, запрещающий перевод узников тюрьмы Гуантанамо на территорию США и в другие страны.

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В специальном заявлении президента, которое распространила пресс-служба Белого дома, уточняется, что соответствующая норма содержится в поправках в федеральный бюджет страны до конца 2017 года (заканчивается 30 сентября).

Закрытие тюрьмы Гуантанамо, созданной США в 2002 году на военной базе на Кубе для международных террористов, являлось одним из главных обещаний Барака Обамы во время его первой предвыборной кампании в 2008 году. В конце декабря 2016 года Обама, несмотря на отказ конгресса финансировать закрытие тюрьмы в 2017 году, обещал продолжить перевод узников Гуантанамо в другие страны до последнего дня своего президентства.

Новый президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не поддерживает идею закрытия тюрьмы, поскольку считает, что перевод заключенных из нее несет угрозу безопасности США.

По состоянию на 19 января 2017 года, то есть перед вступлением Трампа в должность, в Гуантанамо оставался 41 заключенный.