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    Заключенные берлинской тюрьмы совершили третий побег за неделю

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    Четверо заключенных сбежали из берлинской тюрьмы Плетцензее в четверг. Пока правоохранители искали их, в пятницу успел исчезнуть еще один - пятый заключенный.
    Тюрьма. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Еще двое заключенных берлинской тюрьмы Плетцензее совершили побег, который стал третьим за неделю, пишет газета Welt со ссылкой на управление юстиции.

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    Ранее сообщалось, что четверо заключенных сбежали из берлинской тюрьмы Плетцензее в четверг. Пока правоохранители искали их, в пятницу успел исчезнуть еще один — пятый заключенный.

    Сообщается, что двое арестантов тюрьмы открытого типа с минимальным надзором сбежали в понедельник, однако один из них добровольно сдался властям.

    В настоящее время полиция продолжает поиски шести беглецов. В связи с инцидентами была объявлена проверка.

    Ранее сообщалось, что отбывавшие срок в тюрьме Оранж Каунти в американском штате Калифорния Хосейн Найер, Джонатан Тью и Тьен Дуонг запечатлели свой побег на видео.

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