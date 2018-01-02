Заключенные берлинской тюрьмы совершили третий побег за неделю

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Еще двое заключенных берлинской тюрьмы Плетцензее совершили побег, который стал третьим за неделю, пишет газета Welt со ссылкой на управление юстиции.

Ранее сообщалось, что четверо заключенных сбежали из берлинской тюрьмы Плетцензее в четверг. Пока правоохранители искали их, в пятницу успел исчезнуть еще один — пятый заключенный.

Сообщается, что двое арестантов тюрьмы открытого типа с минимальным надзором сбежали в понедельник, однако один из них добровольно сдался властям.

В настоящее время полиция продолжает поиски шести беглецов. В связи с инцидентами была объявлена проверка.

Ранее сообщалось, что отбывавшие срок в тюрьме Оранж Каунти в американском штате Калифорния Хосейн Найер, Джонатан Тью и Тьен Дуонг запечатлели свой побег на видео.