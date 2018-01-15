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    Протестующие надзиратели блокируют тюрьмы во Франции

    (обновлено: )6301
    К проведению акций протеста сотрудников тюрем призвали профсоюзы, заявившие об "абсолютной безнаказанности и пренебрежении к правилам" содержания осужденных за экстремизм со стороны правительства.
    Протест тюремщиков
    ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Протестующие сотрудники пенитенциарных учреждений во Франции блокируют тюрьмы, требуя усиления мер безопасности для своей защиты, сообщает газета Figaro.

    На прошлой неделе три надзирателя тюрьмы в коммуне Ванден-ле-Вьей (департамент Па-де-Кале) получили ранения в результате нападения заключенного, отбывающего срок за участие в террористической атаке на синагогу в Тунисе в 2002 году.

    К проведению акций протеста сотрудников тюрем призвали профсоюзы, заявившие об "абсолютной безнаказанности и пренебрежении к правилам" содержания осужденных за экстремизм со стороны правительства.

    JEFF PACHOUD / AFP
    Протест тюремщиков

    Тюрьму в Ванден-ле-Вьей в понедельник утром оцепили порядка 100 надзирателей. На баррикадах, возведенных вокруг пенитенциарного центра в городе Френ (департамент Валь-де-Марн), собрались не менее 150 сотрудников. Акции протеста также проходят в Марселе, где около 50 человек блокируют оба входа в тюрьму "Бометт". На фотографиях с места проведения акции видно, что протестующие зажгли шины.

    JEFF PACHOUD / AFP
    Протест тюремщиков

    Представители профсоюзов особенно недовольны действиями руководства тюрьмы Ванден-ле-Вьей, которые ослабили режим надзора за осужденным Кристианом Ганчзарски, напавшим на охранников. В понедельник стало известно, что директор учреждения подал в отставку. Ожидается, что во вторник тюрьму посетит министр юстиции Николь Беллубэ.

    Ранее сообщалось, что девять человек погибли, 14 были ранены в результате бунта в колонии в бразильском штате Гояс. Бунт начался из-за конфликта между двумя конкурирующими группировками.

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