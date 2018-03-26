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    В мире

    Польские СМИ сообщили о задержании российского "шпиона"

    (обновлено: )25704
    СМИ утверждают, что задержанный "интересовался деятельностью министерства энергетики" Польши и поддерживал контакты с "офицерами разведки, действующими под дипломатическим прикрытием".
    Польская полиция. Архивное фото
    Польская полиция в facebook

    КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина. Польские СМИ сообщили в понедельник, что сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России.

    МИД Польши. Архивное фото
    Фото интернет-издания uapress.info
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    "Агентство внутренней безопасности задержало подозреваемого в разведывательной деятельности в пользу России", — сообщает Польское телевидение.

    Телеканал утверждает, что задержанный "интересовался деятельностью министерства энергетики" Польши и поддерживал контакты с "офицерами разведки, действующими под дипломатическим прикрытием".

    В свою очередь портал Wirtualna Polska пишет, что подозреваемого зовут Марек В., он являлся сотрудником министерства энергетики. Другие подробности о личности задержанного не сообщаются.

    Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ России задержали в Симферополе гражданина Украины по подозрению в шпионаже, возбуждено уголовное дело.

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