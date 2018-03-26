В Киеве цинично напали на охранника консульства Польши

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. У консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 60 около 23:30 в воскресенье, 25 марта, случилась потасовка. Об этом сообщает "Обозреватель".

Трое неизвестных людей, предположительно граждан Белоруссии, подошли к охраннику консульства.

Один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал. С остальными началась потасовка.

В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией.

Предположительно нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в марте трое украинцев были задержаны в Польше по делу о групповом изнасиловании.