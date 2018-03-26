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    Киев

    В Киеве цинично напали на охранника консульства Польши

    (обновлено: )48002
    По данным СМИ, инцидент произошел ночью в воскресенье. Один из парней, предположительно гражданин Белоруссии, подошел к охраннику консульства, плюнул в лицо и сбежал.
    Инцидент возле консульства Польши в Киеве
    obozrevatel.com

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. У консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 60 около 23:30 в воскресенье, 25 марта, случилась потасовка. Об этом сообщает "Обозреватель".

    Трое неизвестных людей, предположительно граждан Белоруссии, подошли к охраннику консульства.

    Один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал. С остальными началась потасовка.

    В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией.

    Предположительно нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.

    Напомним, в марте трое украинцев были задержаны в Польше по делу о групповом изнасиловании.

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