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    В Киеве задержали мужчину за избиение силовика у посольства Польши

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    По данным полиции, накануне вечером двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Польши, один из нападавших убежал.
    Наручники. Архивное фото
    MARVIN RECINOS/AFP

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Полицейские задержали мужчину за избиение военнослужащего Национальной гвардии Украины, который находился на посту возле посольства Польши в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

    Ранее в понедельник СМИ сообщили, что потасовка произошла возле здания консульства Польши в Киеве, охраннику дипведомства плюнули в лицо.

    По данным полиции, накануне вечером двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Польши, один из нападавших убежал.

    ГУНП в Киеве
    Задержанный мужчина

    "Полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого обоснованно подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника ищут… Установлено, что между военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после которого произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

    Полиция завела уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанного, устанавливаются обстоятельства происшествия.

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