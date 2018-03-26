В Киеве задержали мужчину за избиение силовика у посольства Польши

MARVIN RECINOS/AFP

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Полицейские задержали мужчину за избиение военнослужащего Национальной гвардии Украины, который находился на посту возле посольства Польши в Киеве, сообщила в понедельник пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что потасовка произошла возле здания консульства Польши в Киеве, охраннику дипведомства плюнули в лицо.

По данным полиции, накануне вечером двое неизвестных с кулаками набросились на военнослужащего, который находился на посту возле посольства Польши, один из нападавших убежал.

ГУНП в Киеве Задержанный мужчина

"Полицейские задержали 27-летнего мужчину, гражданина другого государства, которого обоснованно подозревают в совершении указанного уголовного преступления. Его сообщника ищут… Установлено, что между военнослужащим и молодыми людьми возник словесный конфликт, после которого произошла драка. По предварительной информации, нападавшие находились в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Полиция завела уголовное дело по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для задержанного, устанавливаются обстоятельства происшествия.