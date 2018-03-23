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    Полиция Британии вывезла скамейку, на которой нашли Скрипалей

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (107)

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    По данным телеканала, одетые в защитные костюмы полицейские упаковали скамейку, на которой сидели Скрипали в Солсбери, в пластик, вырезали предмет при помощи электропилы и вывезли с места инцидента.
    Палатка, покрывающая скамейку, где обнаружили Сергея Скрипаля и его дочь Юлию
    Peter Nicholls

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Британская полиция вывезла скамейку, на которой в Солсбери нашли отравленных британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, передает Sky News.

    Саммит ЕС в Брюсселе
    REUTERS John Thys/Pool via Reuters
    Первый день саммита ЕС: тема №1 не Савченко, а "дело Скрипаля"

    По данным телеканала, одетые в защитные костюмы полицейские упаковали скамейку в пластик, вырезали предмет при помощи электропилы и вывезли с места инцидента.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва готова сотрудничать с Великобританией по делу Скрипаля, если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.

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