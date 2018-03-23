Макрон согласился с выводами Лондона по "делу Скрипаля"

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Великобритания поделилась с государствами Европейского союза доказательствами по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сделаны выводы, что вещество, которым он был отравлен, произведено в России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Великобритания вчера поделилась со всеми государствами-членами (Евросоюза – Ред.) элементами доказательств, о которых они узнали. Францию попросили о техническом сотрудничестве, на это был дан положительный ответ. Мы пришли к тем же выводам, что и наши британские партнеры. Этот вывод позволяет совершено ясно установить, что происхождение вещества, которое было применено,… проистекает из России ", — сказал Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.