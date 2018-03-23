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    Макрон согласился с выводами Лондона по "делу Скрипаля"

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (105)

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    Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе заявил, что вещество, которым Сергей Скрипаль был отравлен, произведено в России. К соответствующим выводам, по его словам, пришла французская сторона.
    Президент Франции Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Великобритания поделилась с государствами Европейского союза доказательствами по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сделаны выводы, что вещество, которым он был отравлен, произведено в России, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    Саммит ЕС в Брюсселе
    REUTERS John Thys/Pool via Reuters
    Первый день саммита ЕС: тема №1 не Савченко, а "дело Скрипаля"

    "Великобритания вчера поделилась со всеми государствами-членами (Евросоюза – Ред.) элементами доказательств, о которых они узнали. Францию попросили о техническом сотрудничестве, на это был дан положительный ответ. Мы пришли к тем же выводам, что и наши британские партнеры. Этот вывод позволяет совершено ясно установить, что происхождение вещества, которое было применено,… проистекает из России ", — сказал Макрон по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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