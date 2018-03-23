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    Меркель заявила о наличии доказательств против России по делу Скрипаля

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (104)

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    Отвечая на вопрос журналиста, какими именно доказательствами поделилась британский премьер, которые бы указывали на российский след в этом деле, Ангела Меркель не уточнила детали.
    Канцлер Германии Ангела Меркель
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мей представила лидерам ЕС определенные доказательства российского следа в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, заявила на брифинге в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    "Тереза Мей представила нам определенные доказательства", — сказала Меркель, отвечая на вопрос журналиста, какими именно доказательствами поделилась британский премьер, которые бы указывали на российский след в этом деле.

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    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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