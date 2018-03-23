Меркель заявила о наличии доказательств против России по делу Скрипаля

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. Премьер-министр Великобритании Тереза Мей представила лидерам ЕС определенные доказательства российского следа в деле об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, заявила на брифинге в Брюсселе канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Тереза Мей представила нам определенные доказательства", — сказала Меркель, отвечая на вопрос журналиста, какими именно доказательствами поделилась британский премьер, которые бы указывали на российский след в этом деле.

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В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.