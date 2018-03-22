США выделяют $200 млн на военную помощь Украине - проект бюджета-2018

КИЕВ, 22 мар — РИА Новости Украина. Конгресс США выделяет 200 миллионов долларов на военную помощь Украине, включая летальное оружие. Об этом говорится в проекте бюджета США на 2018 финансовый год, распространенный в конгрессе после предварительного согласования республиканцами и демократами.

Средства выделяются Пентагону в координации с госдепартаментом на расходы, включающие "летальное оружие оборонительного характера", обучение военных, логистику, поддержку в области разведки и замену оружия, ранее предоставленного США.

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При этом накладываются определенные ограничения — например, Украине запрещено передавать переносные ПЗРК.

У обеих палат конгресса есть время до истечения пятницы, чтобы принять бюджет и не оставить федеральное правительство без финансирования. Бюджет должен подписать и президент Дональд Трамп.

Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. В МИД РФ заявили, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений в Украину.

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Напомним, президент США Дональд Трамп в середине декабря прошлого года подписал оборонный бюджет страны на 2018 финансовый год. Бюджет предполагает выделение военной помощи Украине на 350 миллионов долларов, однако половина из этой суммы может быть предоставлена лишь по результатам реформ в военной сфере. Входит ли стоимость ПТРК Javelin в военную помощь США Украине, пока не уточняется.