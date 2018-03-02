Продажа Украине Javelin защитит ее суверенитет - Пентагон

КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Украина. Продажа Украине американских противотанковых комплексов Javelin защитит ее суверенитет, но не изменит военный баланс в регионе, заявили в Агентстве по оборонному сотрудничеству и безопасности, которое входит в систему Пентагона.

Ранее стало известно, что госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 противотанковых комплексов Javelin и 210 ракет к ним на 47 миллионов долларов; теперь стороны могут заключить контракт.

Читайте также — WSJ: предоставленное Украине Javelin и условия со стороны США

"Предлагаемая продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США путем повышения безопасности Украины. Комплексы Javelin помогут Украине создать свой долгосрочный оборонный потенциал, чтобы защитить свой суверенитет и территориальную целостность и удовлетворить свои требования национальной обороны. Украина не будет иметь никаких проблем с внедрением этой системы в свои вооруженные силы", — говорится в сообщении военного агентства.

"Предполагаемая сделка не изменит базовый военный баланс в регионе", — значится в документе.

Реализация этой сделки потребует от правительства США и представителей подрядчика временно выехать в Украину для обучения украинских военных, указывается в сообщении.

Читайте также — Ходжес: как это — Украина просит Javelin, а сама экспортирует танки?

Отметим, что в сообщении Госдепа о продаже Украине ПТРК указано, что предполагаемая сделка не будет офсетной, то есть компенсационной – правительство США не будет нести каких-либо дополнительных обязательств перед украинской стороной. Между тем в январе президент Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США. В документе Пентагона на этот счет нет никаких указаний, отмечается лишь, что вооружение будет поставлено со складов Сухопутных сил США.