У резиденции посла Ирана в Вене совершено нападение

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене, сообщает полиция города в Twitter.

"Иранская резиденция: неизвестный, совершивший нападение с ножом, был застрелен австрийскими вооруженными силами", — говорится в сообщении.

Как отмечают местные СМИ, инцидент произошел у посольства Ирана в Вене.

По информации издания Standard, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии.

Как сообщает полиция, в результате нападения один военнослужащий получил легкое повреждение. Сейчас он находится в больнице.

Несколько дней назад в Вене мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позднее полиция сообщила о еще одном нападении с ножом недалеко от места первого происшествия, в результате которого пострадал один человек. Связь между двумя нападениями пока не установлена.