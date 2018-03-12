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    В мире

    У резиденции посла Ирана в Вене совершено нападение

    (обновлено: )49
    По данным местного издания, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии. Один военнослужащий получил легкое повреждение. Сейчас он находится в больнице.
    Полиция в Вене. Архивное фото
    profil.at

    КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный совершил нападение с ножом у резиденции посла Ирана в Вене, сообщает полиция города в Twitter.

    Кровавая резня в Вене. Полиция на месте происшествия
    heute.at
    Кровавая резня в спокойной Вене

    "Иранская резиденция: неизвестный, совершивший нападение с ножом, был застрелен австрийскими вооруженными силами", — говорится в сообщении.

    Как отмечают местные СМИ, инцидент произошел у посольства Ирана в Вене.

    По информации издания Standard, нападение совершил 26-летний гражданин Австрии.

    Как сообщает полиция, в результате нападения один военнослужащий получил легкое повреждение. Сейчас он находится в больнице.

    Несколько дней назад в Вене мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем скрылся с места преступления, серьезно пострадали три человека. Позднее полиция сообщила о еще одном нападении с ножом недалеко от места первого происшествия, в результате которого пострадал один человек. Связь между двумя нападениями пока не установлена.

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