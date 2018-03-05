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    Под Николаевом мужчина воткнул другу нож в сердце за жаренную капусту

    (обновлено: )47401
    Двое мужчин, проживавших вместе, поссорились из-за запаха жаренной капусты. В ходе конфликта ножевые ранения в область сердца получил житель Николаевской области.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В селе Баловное Николаевской области тяжелые ножевые ранения получил мужчина, которым поругался со своим товарищем.

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    Фото: Igor Zinkevych в Facebook
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    Пострадавший находится в тяжелейшем состоянии в николаевской больнице скорой медицинской помощи.

    Как сообщают Новости-N, конфликт произошел между друзьями, которые проживали вместе в одном доме в Баловном. Пока один из мужчин спал, второй начал жарить квашеную капусту.

    "Спавший проснулся и потребовал от друга прекратить жарку — ему не понравился запах. Между друзьями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчина, жаривший капусту нанес своему визави 5 ножевых ранений. Два из них пришлись в область сердца", — говорится в сообщении издания.

    После полученных ранений мужчина был экстренно прооперирован, а виновник поножовщины задержан полицией.

    Ранее в Одесской области во время ссоры мужчина нанес ножевые ранения родному брату, причиной кровавого конфликта стала квартплата.

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