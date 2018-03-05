Под Николаевом мужчина воткнул другу нож в сердце за жаренную капусту

Фото из открытых источников

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В селе Баловное Николаевской области тяжелые ножевые ранения получил мужчина, которым поругался со своим товарищем.

Пострадавший находится в тяжелейшем состоянии в николаевской больнице скорой медицинской помощи.

Как сообщают Новости-N, конфликт произошел между друзьями, которые проживали вместе в одном доме в Баловном. Пока один из мужчин спал, второй начал жарить квашеную капусту.

"Спавший проснулся и потребовал от друга прекратить жарку — ему не понравился запах. Между друзьями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой мужчина, жаривший капусту нанес своему визави 5 ножевых ранений. Два из них пришлись в область сердца", — говорится в сообщении издания.

После полученных ранений мужчина был экстренно прооперирован, а виновник поножовщины задержан полицией.

Ранее в Одесской области во время ссоры мужчина нанес ножевые ранения родному брату, причиной кровавого конфликта стала квартплата.