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    В квартире Москвы найден труп мужчины с ножевыми ранами

    (обновлено: )209
    В квартире жилого дома по улице Инессы Арманд в городе Москве было обнаружено тело 42-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища и шеи.
    Патруль полиции в Москве
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины от колото-резаных ран шеи и туловища на юго-западе Москвы, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

    "По данным следствия, днем 3 марта 2018 года в квартире жилого дома по улице Инессы Арманд в городе Москве было обнаружено тело 42-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища и шеи. Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "убийство", — сообщила она.

    Добавляется, что в настоящее время проводится комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего и лица, причастного к совершению преступления.

    Напомним, в Днепре убийца нанес жертве более трех десятков ударов ножом.

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