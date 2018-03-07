В Вене мужчина устроил беспорядочную резню на улице и сбежал

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный напал с ножом на прохожих в Вене, три человека получили серьезные ранения, пишет местная газета Heute.

По данным полиции, инцидент произошел в среду вечером, мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем он скрылся с места преступления.

Полиция разыскивает злоумышленника, место происшествия оцеплено.

Напомним, в феврале в центре Львове девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, а затем скрылась с места инцидента.