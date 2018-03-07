В Вене мужчина устроил беспорядочную резню на улице и сбежал

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный напал с ножом на прохожих в Вене, три человека получили серьезные ранения, пишет местная газета Heute.
По данным полиции, инцидент произошел в среду вечером, мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем он скрылся с места преступления.
#BREAKING #Vienna This is the suspect on the run pic.twitter.com/o4vnRdw0jn— ShadowSec (@Shad0w_S3K) 7 марта 2018 г.
Полиция разыскивает злоумышленника, место происшествия оцеплено.
Напомним, в феврале в центре Львове девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, а затем скрылась с места инцидента.