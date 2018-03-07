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    В Вене мужчина устроил беспорядочную резню на улице и сбежал

    (обновлено: )137
    Инцидент произошел в среду вечером, мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем он скрылся с места преступления. Три человека получили серьезные ранения.
    На месте резни в Вене
    @BenjAlvarez1

    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Неизвестный напал с ножом на прохожих в Вене, три человека получили серьезные ранения, пишет местная газета Heute.

    По данным полиции, инцидент произошел в среду вечером, мужчина набросился на пешеходов и стал беспорядочно ранить их, затем он скрылся с места преступления.

    Полиция разыскивает злоумышленника, место происшествия оцеплено.

    Напомним, в феврале в центре Львове девушка нанесла два ножевых ранения двум парням, а затем скрылась с места инцидента.

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