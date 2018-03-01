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    Чехия не примет ни одного мигранта по квотам ЕС – премьер

    Тема:

    Мигранты штурмуют ЕС (667)

    (обновлено: )27020
    В связи с обращением Еврокомиссии с жалобой в суд ЕС на отказавшихся принимать нелегальных мигрантов Чехию, Польшу и Венгрию, премьер заявил, что он считает ее абсолютно абсурдной.
    Государственный флаг Чешской республики
    czechrepublicflag.facts.co

    КИЕВ, 1 мар – РИА Новости Украина. Чехия не примет ни одного мигранта согласно принудительным квотам Еврокомиссии, заявил в четверг премьер Андрей Бабиш, отвечая в парламенте на вопросы депутатов.

    "Ни в коем случае мы не будем принимать никаких мигрантов ни по каким квотам. Ни одного. Мы принципиально против того, чтобы кто-то нам диктовал, кто имеет право в нашей стране жить и работать. Принудительные квоты являются неэффективными и лишь разделяют Европу", — сказал Бабиш, отвечая на вопрос депутата от компартии Йиржи Валенты. Заседание парламента транслировалось республиканским ТВ.

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    REUTERS Sergei Karpukhin
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    Одновременно премьер напомнил депутатам о совместном заявлении стран Вышеградской группы (Чехия, Словакия, Польша и Венгрия – V4), согласно которому финансовая и материальная помощь со стороны стран ЕС должна направляться непосредственно в страны, откуда идут основные потоки беженцев, а также на укрепление внешних границ ЕС. Страны V4 в последнее время неоднократно выделяли крупные средства, в частности, в фонд помощи ЕС странам Африки, а также направляли их непосредственно в некоторые африканские страны, добавил Бабиш.

    В связи с обращением Еврокомиссии с жалобой в суд ЕС на отказавшихся принимать нелегальных мигрантов Чехию, Польшу и Венгрию, Бабиш заявил, что он считает ее абсолютно абсурдной.

    "Я считаю абсолютным абсурдом то, что Еврокомиссия подала на нас жалобу за абсолютно бессмысленное дело", — подчеркнул чешский премьер.

    Ранее Европейская комиссия подала в суд Европейского союза иск против Польши, Венгрии и Чехии за отказ принять беженцев в рамках программы ЕС по релокации.

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