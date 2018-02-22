В ФРГ 70-летний мужчина пытался убить трех мигрантов

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Германии 70-летний мужчина подозревается в попытке убийства трех искателей убежища, сообщает The Local.

Как стало известно, нападение с ножом произошло возле церкви в городе Хайльбронн на западе Германии.

В результате нападения 17-летний афганский подросток получил тяжелые ранения, 25-летний выходец из Ирака и 19-летний сириец получили ранения средней тяжести.

По данным издания, подозреваемый, имеющий двойное немецко-российское гражданство, был пьян во время нападения. Его задержали прохожие до прибытия полиции.

Сперва ему предъявили обвинение в совершении нападения и освободили на время расследования, но в среду прокуроры добавила к обвинению "политически мотивированную" попытку убийства и выдали официальный ордер на арест.

Сам подозреваемый сказал полиции, что он возмущен политикой предоставления убежища в Германии.

Как сообщалось ранее, власти Германии за нарушение визового режимы депортировали 65 граждан Грузии.