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    В ФРГ 70-летний мужчина пытался убить трех мигрантов

    (обновлено: )24021
    В результате нападения 17-летний афганский подросток получил тяжелые ранения, 25-летний выходец из Ирака и 19-летний сириец получили ранения средней тяжести.
    Нож. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Германии 70-летний мужчина подозревается в попытке убийства трех искателей убежища, сообщает The Local.

    Как стало известно, нападение с ножом произошло возле церкви в городе Хайльбронн на западе Германии.

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    REUTERS Andrew Yates
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    В результате нападения 17-летний афганский подросток получил тяжелые ранения, 25-летний выходец из Ирака и 19-летний сириец получили ранения средней тяжести.

    По данным издания, подозреваемый, имеющий двойное немецко-российское гражданство, был пьян во время нападения. Его задержали прохожие до прибытия полиции.

    Сперва ему предъявили обвинение в совершении нападения и освободили на время расследования, но в среду прокуроры добавила к обвинению "политически мотивированную" попытку убийства и выдали официальный ордер на арест.

    Сам подозреваемый сказал полиции, что он возмущен политикой предоставления убежища в Германии.

    Как сообщалось ранее, власти Германии за нарушение визового режимы депортировали 65 граждан Грузии.

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