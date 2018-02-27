Президент Польши попал в аварию - СМИ

КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Автомобиль, в котором находился президент Польши Анджей Дуда, попал в ДТП, сообщает радиостанция RMF FM.

"В Кракове автомобиль президента врезался в бетонное ограждение, разделяющее полосы движения", — говорится в сообщении.

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По данным радиостанции, президент в результате аварии не пострадал.

Ранее кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в аварию в американской Калифорнии, сам политик не пострадал.