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    Президент Польши попал в аварию - СМИ

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    По данным польской радиостанции, автомобиль главы государства врезался в бетонное ограждение, разделяющее полосы движения в Кракове. Анджей Дуда не пострадал.
    Президент Польши Анджей Дуда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 фев – РИА Новости Украина. Автомобиль, в котором находился президент Польши Анджей Дуда, попал в ДТП, сообщает радиостанция RMF FM.

    "В Кракове автомобиль президента врезался в бетонное ограждение, разделяющее полосы движения", — говорится в сообщении.

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    По данным радиостанции, президент в результате аварии не пострадал.

    Ранее кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо попал в аварию в американской Калифорнии, сам политик не пострадал.

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