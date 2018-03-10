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Во время визита на кинофестиваль в Цюрих в сентябре 2009 года Полански, имеющий французское и польское гражданство, был арестован по запросу властей США, обвиняющих режиссера в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году.