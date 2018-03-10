По данным пресс-службы украинского президента, визит Анджея Дуды может состояться в декабре. На следующей неделе в Кракове пройдет заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников.
Как сообщил председатель правления УЗ Войцех Балчун, Украина активно работает над улучшением международного сообщения с соседними странами: "После Кракова планируем связать поездом Черновцы с Румынией и другие проекты".
Торжественная церемония интронизации Иисуса Христа как короля Польши состоялась в Храме Божьего милосердия в Кракове при участии президента страны Анджея Дуды и множества паломников, в том числе из США, Канады и Швеции.
Повторные похороны президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, которые погибли в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, прошли в Кафедральном соборе Вавельского замка в Кракове, сообщает польское телевидение.
Сборная Украины по футболу на своем поле разгромила команду Косово в европейской зоне отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Воскресная игра завершилась победой украинских футболистов со счетом 3:0.
Окружной суд в польском городе Краков в пятницу принял решение о невозможности экстрадиции кинорежиссера Романа Полански в США. Заседание Окружного суда в Кракове по этому делу проходит без его участия.
Во время визита на кинофестиваль в Цюрих в сентябре 2009 года Полански, имеющий французское и польское гражданство, был арестован по запросу властей США, обвиняющих режиссера в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".