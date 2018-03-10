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    Краков

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Президент Польши Анджей Дуда
    Президент Польши попал в аварию - СМИ
    16:18 27.02.2018
    232
    По данным польской радиостанции, автомобиль главы государства врезался в бетонное ограждение, разделяющее полосы движения в Кракове. Анджей Дуда не пострадал.
    Флаги Украины и Польши
    Консультационный комитет Украины и Польши заседает в Кракове
    17:49 17.11.2017
    335Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Во встрече с украинской стороны принимает участие заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.
    Президент Польши Анджей Дуда
    Анонсирован визит президента Польши в Харьков
    19:04 11.11.2017
    600Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    По данным пресс-службы украинского президента, визит Анджея Дуды может состояться в декабре. На следующей неделе в Кракове пройдет заседание консультационного комитета президентов Украины и Польши на уровне внешнеполитических советников.
    Заповедник София Киевская
    Комитет ЮНЕСКО оценит застройку исторического центра Киева
    13:43 03.07.2017
    113
    Активисты расскажут членам комитета ЮНЕСКО о состоянии дел с застройками вокруг Киево-Печерской лавры и Софии Киевской, а также об уничтожении исторического центра Киева вследствие застроек.
    Пассажирские поезда. Архивное фото
    "Укрзализныця" запустит поезд Львов - Краков
    16:18 23.05.2017
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    Как сообщил председатель правления УЗ Войцех Балчун, Украина активно работает над улучшением международного сообщения с соседними странами: "После Кракова планируем связать поездом Черновцы с Румынией и другие проекты".
    Церемония интронизации Иисуса как короля Польши в Кракове
    Церемония признания Иисуса королем Польши 
    22:52 19.11.2016
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    В Храме Божьего милосердия в Кракове прошла торжественная церемония интронизации Иисуса Христа как короля Польши. В ней приняли участие президент страны Анджей Дуда и множество паломников.
    Церемония интронизации Иисуса как короля Польши в Кракове
    В Польше официально признали Иисуса Христа королем 
    21:50 19.11.2016
    489
    Торжественная церемония интронизации Иисуса Христа как короля Польши состоялась в Храме Божьего милосердия в Кракове при участии президента страны Анджея Дуды и множества паломников, в том числе из США, Канады и Швеции.
    В Польше останки президента Леха Качиньского повторно захоронены после эксгумации
    Перезахоронение тела президента Качиньского и его супруги в Польше 
    17:51 19.11.2016
    541
    Повторные похороны президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии, которые погибли в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, прошли в Кафедральном соборе Вавельского замка в Кракове, сообщает польское телевидение.
    Место захоронения президента Польши и его супруги - Леха и Марии Качиньских - в замке Вавель
    Тела Леха Качиньского и его супруги эксгумированы в Кракове
    02:27 15.11.2016
    447
    Эксгумация Качиньских станет первой из эксгумаций тел погибших в смоленской катастрофе. Помимо традиционного вскрытия будет проведена компьютерная томография.
    Матч Украина-Косово
    Разгром команды Косово сборной Украины по футболу 
    22:31 09.10.2016
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    Сборная Украины по футболу на своем поле разгромила команду Косово в европейской зоне отборочного турнира чемпионата мира 2018 года. Воскресная игра завершилась победой украинских футболистов со счетом 3:0.
    Матч Украина-Косово
    Сборная Украины по футболу разгромила команду Косово
    21:08 09.10.2016
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    Игра группы I, прошедшая в Кракове, завершилась победой украинских футболистов со счетом 3:0. Голы забили Артём Кравец (31-я минута), Андрей Ярмоленко (81) и Руслан Ротань (87).
    Украина - Косово. Гол Ярмоленко
    Украина - Косово. Голы Ярмоленко и Ротаня 
    20:52 09.10.2016
    3340
    На 81-й минуте гол забил Андрей Ярмоленко, а на 87-й - Руслан Ротань. Ранее эффектный гол забил Артем Кравец на 31-ой минуте после передачи Зинченко.
    Украина - Косово. Видео
    Украина - Косово. Гол Артема Кравца 
    19:44 09.10.2016
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    После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу подопечных Андрея Шевченко. Гол забил Артем Кравец эффектным ударом на 31-о1 минуте поединка в Кракове.
    Сборная Украины по футболу. Архивное фото
    Украина является абсолютным фаворитом в матче против Косово
    17:03 09.10.2016
    196
    На победу "сине-желтых" принимаются ставки с коэффициентом 1.19, ничья - 7.25, победа косоваров - 14.50. Матч между Украиной и Косово начнется в 19.00 в Кракове.
    Папа римский Франциск и президент Польши Анджей Дуда на католическом форуме в Кракове
    Папа Франциск в Кракове: встреча "с возлюбленным польским народом" 
    16:22 28.07.2016
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    Папа подчеркнул, что для него встреча в Кракове с католической молодежью планеты - "замечательная возможность встретиться с возлюбленным польским народом".
    В Польше отказались экстрадировать кинорежиссера Полански в США. Видео
    В Польше отказались экстрадировать кинорежиссера Полански в США 
    15:44 30.10.2015
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    Окружной суд в польском городе Краков в пятницу принял решение о невозможности экстрадиции кинорежиссера Романа Полански в США. Заседание Окружного суда в Кракове по этому делу проходит без его участия.
    Штаб-квартира НАТО. Архивное фото
    Центр контрразведки НАТО откроется в Кракове
    06:56 04.10.2015
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    Как сообщают польские СМИ, на базе центра будут размещены от 40 до 70 военнослужащих, в том числе направленных туда министерством обороны Германии.
    Роман Полански
    Суд в Кракове по делу об экстрадиции Полански в США пройдет 22 сентября
    18:47 27.08.2015
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    Во время визита на кинофестиваль в Цюрих в сентябре 2009 года Полански, имеющий французское и польское гражданство, был арестован по запросу властей США, обвиняющих режиссера в изнасиловании несовершеннолетней Саманты Геймер в 1977 году.
    Режиссер Роман Полански и его супруга, актриса Эммануэль Сенье
    В Польше прокуроры допросили режиссера Полански
    22:46 14.01.2015
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    Режиссера, которого в США обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, допросили в Кракове. Прокуратура Польши получила запрос из США об экстрадиции Полански.
    Драматург и телеведущий Владимир Губарев
    Губарев: Я сказал Папе Римскому, что он пишет слабые пьесы...
    11:27 28.09.2014
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    Известный московский журналист, писатель и драматург Владимир Губарев рассказал РИА Новости Украина о своих встречах с учеными и политическими деятелями, а также о других вопросах.
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