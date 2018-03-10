Внушительную бронзовую скульптуру работы Зураба Церетели высотой 3,6 метра и весом в 1,5 тонны будут открывать мэр Парижа Анн Идальго, архиепископ Парижа, кардинал Андре Вен-Труа и архиепископ польского города Лодзь Марек Едрашевски.
Ожидается, что оба видных иерарха Римско-католической церкви, занимавших ранее Апостольский престол, будут провозглашены святыми в ходе общей церемонии, которая должна состояться до конца текущего года, скорее всего, в декабре.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".