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    Иоанн Павел II (Кароль Войтыла)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Ожидается, что оба видных иерарха Римско-католической церкви, занимавших ранее Апостольский престол, будут провозглашены святыми в ходе общей церемонии, которая должна состояться до конца текущего года, скорее всего, в декабре.
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