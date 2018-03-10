Трехметрового Владимира Жириновского в бронзе изваял известный советский и российский скульптор Зураб Церетели. Установили памятник возле "Института мировых цивилизаций", учредителем которого является бессменный лидер ЛДПР.
Внушительную бронзовую скульптуру работы Зураба Церетели высотой 3,6 метра и весом в 1,5 тонны будут открывать мэр Парижа Анн Идальго, архиепископ Парижа, кардинал Андре Вен-Труа и архиепископ польского города Лодзь Марек Едрашевски.
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