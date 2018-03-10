Удары по Киеву от соседей с Запада, совсем недавно причислявших себя к его ярым сторонникам, посыпались градом. Из кабинета президента Польши пригрозили пересмотром позиции в подходах к Киеву и Москве.
Кшиштоф Щерский сообщил, что намерение президентов Украины и Польши - вспомнить историю, польско-украинские судьбы тех людей, которые сохранили человечность во времена преступлений Второй мировой войны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".