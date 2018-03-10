наверх
10.03.201804:26
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Кшиштоф Щерский

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Павел Рудяков, директор Информационно-аналитического центра Перспектива
    Польша и Европа готовы "изменить" Украине. С Россией!
    11:45 01.12.2017
    2853Саммит Восточного партнерства: чего ждать Украине?
    Удары по Киеву от соседей с Запада, совсем недавно причислявших себя к его ярым сторонникам, посыпались градом. Из кабинета президента Польши пригрозили пересмотром позиции в подходах к Киеву и Москве.
    Флаги Украины и Польши
    Консультационный комитет Украины и Польши заседает в Кракове
    17:49 17.11.2017
    335Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Во встрече с украинской стороны принимает участие заместитель главы администрации президента Константин Елисеев.
    Флаги Украины и Польши
    Советник Дуды назвал "ролевые модели", необходимые в отношениях с Киевом
    10:09 07.09.2016
    759Волынская резня: решение Польши, реакция Киева
    Кшиштоф Щерский сообщил, что намерение президентов Украины и Польши - вспомнить историю, польско-украинские судьбы тех людей, которые сохранили человечность во времена преступлений Второй мировой войны.
    Флаги Польши и России
    Польша выступает за хорошие отношения с РФ, но с санкциями
    13:44 05.08.2016
    1625США - Россия: санкции преткновения
    Как заявил советник президента Польши, санкции против РФ "абсолютно обоснованны и обязательны и являются законным ответом на примеры нарушения международного права".
    Президент Украины Петр Порошенко
    Порошенко пригласил президента Польши посетить Украину
    19:55 04.09.2015
    97
    Президент провел встречу со специальным посланником президента Польши государственным секретарем канцелярии Кшиштофом Щерским, на которой пригласил президента Польши Анджея Дуду посетить Украину.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги

    Персоны