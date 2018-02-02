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    Трамп распорядился опубликовать данные, раскрывающие нарушения ФБР

    (обновлено: )10130
    Президент США Дональд Трамп заявил, что записка направлена в конгресс и рассекречена, конгресс поступит так, как собирался, а многим людям должно быть стыдно за себя.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать записку, в которой могут быть раскрыты нарушения со стороны ФБР и минюста США в отношении его кампании, говорится в заявлении президента.

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    "Записка направлена в конгресс и рассекречена. Конгресс поступит так, как собирался", — заявил Трамп. "Многим людям должно быть стыдно за себя", — добавил он.

    Демократы в конгрессе США требуют отставки главы комитета по разведке палаты представителей Дэвина Нунеса в свете возможной публикации составленного им документа, предположительно раскрывающего нарушения ФБР и минюста в ходе слежки за экс-советником Дональда Трампа. Лидер демократов в палате представителей Ненси Пелоси также в четверг направила письмо спикеру Полу Райану с требованием снять Нунеса с поста главы комитета.

    В минувший понедельник комитет по разведке проголосовал за то, чтобы рассекретить составленный Нунесом секретный документ, который, по информации знакомых с его содержанием источников, свидетельствует, что ФБР вело наблюдение за экс-советником предвыборного штаба Дональда Трампа Картером Пейджем без необходимых для этого законных оснований.

    Ранее CNN сообщал, что, согласно поступающей из Белого дома информации, Трамп считает, что содержащиеся в документе данные лишь подтвердят его позицию о предвзятости расследования якобы имевшего место вмешательства России в его победу на президентских выборах. Интрига вокруг возможной публикации документа обострилась после того, как вечером в среду демократ Адам Шифф сообщил, что Нунес внес изменения в текст документа после голосования комитета за его обнародование. По мнению демократов, это делает публикацию документа нелегитимным. В среду Федеральное бюро расследований (ФБР) США публично усомнилось в достоверности документа и предостерегло от его публикации.

    В апреле прошлого года Нунес оказался в центре скандала после того, как ознакомил президента Дональда Трампа с материалами расследования о прослушке в период его предвыборной кампании до того, как рассказал о них членам конгресса. После этого Нунес заявил, что в связи с разбирательством вокруг его действий он берет временный самоотвод в "российском" расследовании. Коллеги-демократы обвинили конгрессмена в разглашении секретной информации, однако комитет по этике палаты представителей конгресса США его оправдал.

    Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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