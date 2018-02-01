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    В мире

    Польская оппозиция призывает президента ветировать закон о холокосте

    Тема:

    Украина - Польша: Бандера раздора (366)

    (обновлено: )19122
    Представитель оппозиции призвал председателя правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского, который, по его мнению, несет ответственность за возникший кризис, объяснить полякам, о чем действительно идет речь в законе.
    Президент Польши Анджей Дуда
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 фев – РИА Новости Украина. Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" призывает президента Польши Анджея Дуду наложить вето на закон о холокосте, заявил заместитель председателя этой партии Томаш Щемоняк журналистам в четверг в Варшаве.

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    Сенат (верхняя палата парламента) Польши принял закон об уголовной ответственности за пропаганду "идеологии украинских националистов", "Волынской резни" и утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны. Закон еще на стадии парламентской работы над его проектом вызвал резкую негативную реакцию не только в Украине, но и в Израиле. В Тель-Авиве, в частности, опасаются, что закон может ударить по евреям, которые пострадали по вине жителей Польши и захотят об этом рассказать. В силу закон вступит после того, как его подпишет президент Анджей Дуда.

    "Мы имеем дело с самым серьезным кризисом в польской внешней политике после 1989 года", — заявил Щемоняк.

    Он "от имени "Гражданской платформы" и демократической общественности Польши" призвал президента Анджея Дуду "заветовать закон".

    Также он призвал председателя правящей партии "Право и Справедливость" Ярослава Качиньского, который, по его мнению, несет ответственность за возникший кризис, "объяснить полякам, о чем действительно идет речь (в законе – ред.), и почему PiS действует против интересов государства".

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