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    В мире

    В Грузии отец несколько лет удерживает в заточении 8 детей

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    Дети не посещают школу и детский сад, им запрещено контактировать с другими людьми. Их отец считает, что этими мерами он оберегает детей от отрицательного влияния внешнего мира и общества.
    Полиция Грузии. Архивное фото
    Sputnik Грузия

    КИЕВ, 30 янв – РИА Новости Украина. МВД Грузии возбудило уголовное дело в отношении гражданина Амирана Девнозашвили, который держит взаперти восьмерых своих детей, заявила на брифинге замминистра внутренних дел страны Натия Мезвришвили.

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    Ранее грузинская телекомпания "Рустави 2" показала сюжет о том, что Девнозашвили уже много лет держит взаперти своих троих сыновей и пятерых дочерей. Старшей дочери 22 года, младшему сыну — семь. В сюжете телеканала сообщалось, что дети не посещают школу и детский сад, им запрещено контактировать с другими людьми. Их отец считает, что этими мерами он оберегает детей от отрицательного влияния внешнего мира и общества. Дети находятся на домашнем обучении, их образованием занимается мать, которая имеет педагогическое образование. Семья пользуется статусом социально незащищенной и получает помощь от государства.

    "Это довольно сенситивный и комплексный вопрос. Мы сделали все, что от МВД требовалось – начато немедленное расследование по статье "понуждение", однако надо отметить, что начало расследования и привлечение к уголовной ответственности определенных лиц не будет единственным и верным решением данной проблемы", — заявила Мезвришвили.

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    По ее словам, из-за того, что в деле участвуют несовершеннолетние, "роль социальных служб особенно важна".

    После сюжета телекомпании ситуацией заинтересовался омбудсмен страны.

    Ранее сообщалось, что в Харькове разгорелся скандал вокруг детсада из-за "российского Крыма". 

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