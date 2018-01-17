Не ходите, дети, в Африку гулять. МИД приравнял Россию к Сомали

Евгений Котенко

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц предостерег украинцев от поездок в опасные для граждан страны. На своей странице в Twitter чиновник перечислил эти страны — Ливия, Сирия, Йемен, Сомали, и… Россия.

"Наши консулы там очень ограничены в возможностях помочь, хоть и делают невозможное, как в этом ливийском случае", — написал Заяц.

Это сравнение пришло дипломату в голову, когда он комментировал освобождение украинского врача из плена вооруженной группировки в Ливии.

По мнению дипломата, Россия для украинцев так же опасна, как и страны Ближнего Востока и Африки, где постоянно идут войны.

Действительно, в Ливии после свержения Муаммара Каддафи продолжаются боевые действия, и действуют различные вооруженные группировки, в Йемене происходят столкновения хуситов и правительства, Сирия приходит в себя после победы над террористами, а в Сомали после гражданской войны фактически отсутствует государственность.

Обычная практика?

Стоит отметить, что в большинстве своем происходящее с украинскими гражданами в России логику чиновника МИДа опровергает. В качестве примера приведем недавний случай с аварией микроавтобуса в Курской области. В результате происшествия погибли трое украинцев, еще трое получили тяжелые травмы. И, как сообщил представитель департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, консул Украины поддерживает постоянный диалог с больницами, где находятся травмированные граждане Украины, а также с местным отделением полиции и Главным управлением по чрезвычайным ситуациям в Курской области.

При этом у украинского МИДа, по всей видимости, есть основания таким образом интерпретировать ситуацию с безопасностью посещения России украинскими гражданами.

Например, 30 сентября 2016 года в Москве был задержан и помещен в СИЗО "Лефортово" спецкорр Национального информационного агентства "Укринформ" Роман Сущенко. В ФСБ утверждают, что журналист — полковник украинской разведки. В Минобороны Украины это отрицают, сам Сущенко также не признает своей вины. Информацию о задержании распространили в Мининформполитики Украины 2 октября. 10 октября украинский консул впервые встретился Сущенко Лефортовском СИЗО в Москве.

В ноябре прошлого года украинский консул встретился в российской колонии с осужденным крымчанином, гражданином Украины Русланом Зейтуллаевым. Зейтуллаева арестовали в январе 2015 года в Крыму по делу организации "Хизб ут-Тахрир", деятельность которой в России, в отличие от Украины, запрещена. Суд приговорил Зейтуллаева к 15 годам заключения.

В ноябре 2017 года в МИД Украины заявили, что украинские консулы не могут получить доступ к четверым политзаключенным в России. По словам спикера МИД Украины Марьяны Бецы, российская сторона отказывает украинским консулам в посещении политзаключенных Олега Сенцова, Александра Кольченко, Ферата Сайфуллаева и Рустема Ваитова, поскольку те якобы получили гражданство России.

"Ясно, что в Сомали — совсем другая ситуация, там вообще государства нет. Но при этом мы помним, что были многочисленные жалобы наших консулов на доступ к незаконно осужденным на территории России — Кольченко, Сенцову и остальным. Понятно, что это не касается огромного количества простых граждан Украины. Это всего лишь рекомендация гражданам- не ездить. Кто хочет, едет, кто не хочет, не едет — дело добровольное. Германия рекомендовала своим гражданам воздержаться от поездок в Турцию на основании того, что там было задержано несколько граждан Германии — в общей сложности 7 или 10 человек максимум, которые обвинялись, в том числе, в действиях против Эрдогана. А рекомендация была всем гражданам Германии воздержаться от поездок в Турцию, потому что там вы можете быть арестованы по политическим мотивам. Так что в такой рекомендации нет ничего экстраординарного", — сказал РИА Новости Украина эксперт-международник Олег Волошин.

По его словам, когда между государствами есть очевидная напряженная ситуация, то подобные рекомендации возникают неизбежно, другое дело, что нет никакого запрета украинцам посещать Россию.

Взять и запретить?

При этом в октябре 2017 года юристами СБУ был подготовлен проект закона, который ограничивает визиты в Российскую Федерацию украинским политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям. В Уголовный кодекс намеревались правки, согласно которым за поездки в РФ политиков и чиновников "с целью нанесения вреда интересам Украины" будут наказывать лишением свободы до трех лет. А если чиновник побывал в России повторно или "по предварительному сговору группой лиц", то небо в клеточку он будет наблюдать от трех до шести лет.

Тогда же в парламенте был зарегистрирован проект закона авторства нескольких депутатов от БПП, который предусматривает временное ограничение для украинских госслужащих на выезд в страну-агрессор — Россию.

Депутаты предлагали временно запретить выезд в Россию сотрудниками аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины, государственным служащим и членам Кабинета министров Украины. За нарушение запрета предлагалось наказывать штрафами или увольнением с должности.

По мнению юристов, подобные законопроекты нарушают не только Конвенцию о защите прав и основных свобод человека, но и противоречат Конституции Украины.

А чем мы лучше?

По поводу рекомендаций не посещать разные страны, Олег Волошин напомнил, что Соединенные Штаты регулярно рекомендуют своим гражданам воздерживаться от посещения Украины из-за проблем с безопасностью

"Нас ставят в один ряд с Афганистаном, с Ираком и так далее. Там могут убить, и здесь могут убить", — отметил Волошин.

Действительно, для американцев составили обновленные рекомендации относительно безопасности путешествий в разные страны мира. Предписания 10 января опубликовал Госдепартамент США. Ведомство разделило все государства на четыре группы. Украина попала во вторую группу стран по безопасности путешествий вместе с Саудовской Аравией, Египтом, Индией и Бразилией, где, по оценке Вашингтона, необходима повышенная осторожность из-за преступности и беспорядков.

К слову, МИД Германии предостерегает своих граждан только от посещения неконтролируемых официальным Киевом районов Луганской и Донецкой областей. Но вот советы для путешествующих по всей остальной Украине напоминают рекомендации при посещении африканских стран.

"Избегайте ночных поездок по стране на автомобильном транспорте: ввиду плохого состояния дорог, отсутствующей маркировки дорожного покрытия и часто попадающихся непредвиденных препятствий на автодорогах существует повышенный риск аварийности", — сообщается на сайте ведомства в разделе «Общая информация о поездках".

"Настоятельно рекомендуем держать в поле зрения ручную кладь во время прохождения досмотра на безопасность в аэропортах и проверять её содержание на месте, после возврата", — советуют немецкие дипломаты, намекая на вороватость украинского персонала.

"В отдельных случаях отмечаются нападения на иностранцев по расистским или ксенофобским мотивам. В целом, если рассматривать развитие ситуации в последнее время, можно отметить рост криминальных происшествий, связанных с насилием, особенно в плохо обозреваемых местах, таких как станции метро", — сообщается на сайте ведомства.

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Стоит отметить, что подобных рекомендаций в отношении Российской Федерации советы немецких дипломатов не содержат.