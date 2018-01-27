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    Соперник Земана признал поражение на выборах президента Чехии

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    После подсчета результатов на 99% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,67% голосов избирателей, за него проголосовали 2,8 миллиона сограждан. Драгош набрал 48,32% голосов, за него проголосовали 2,62 миллиона человек.
    Йиржи Драгош
    jiridrahos.cz

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Экс-председатель Академии наук Йиржи Драгош, проигравший во втором туре президентских выборов действующему главе государства Милошу Земану, в выступлении перед своими сторонниками признал поражение и поздравил с победой Земана. Его выступление транслировало республиканское ТВ.

    Президентские выборы в Чехии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в Чехии: открыто поле для масштабных маневров

    В субботу в Чехии завершился второй тур президентских выборов, в котором участвовали два победителя первого тура – Земан и Драгош. После подсчета результатов на 99% избирательных участков Земан набрал во втором туре 51,67% голосов избирателей, за него проголосовали 2,8 миллиона сограждан. Драгош набрал 48,32% голосов, за него проголосовали 2,62 миллиона человек.

    "Мы не победили на этих выборах, но мы и не проиграли их. Я горжусь тем, что мы своим участием в выборах подняли огромную волну энергии. Уверен, что эта энергия не исчезнет, что она останется на благо республик", — сказал Драгош.

    Одновременно Драгош заявил, что не намерен уходить после выборов из общественной жизни страны.

    Второй тур президентских выборов проходил 26-27 января. В первом туре выборов Земан набрал 38,56% голосов, Драгош занял второе место с 26,6% голосов.

    Инаугурация президента состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года.

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