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    Назван лидер президентских выборов в Чехии

    (обновлено: )57570
    Второй тур президентских выборов проходил в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие, по предварительным данным, свыше 65% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей.
    Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Действующий президент Чехии Милош Земан после подсчета данных на 66% избирательных участков лидирует по итогам второго тура выборов главы государства с 54,4% голосов, за него проголосовали 1,5 миллиона человек, сообщило в субботу республиканское статуправление.

    Президентские выборы в Чехии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "У другого кандидата, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша 45,5% голосов, за него проголосовали 1,25 миллиона человек", — говорится в сообщении.

    Второй тур президентских выборов проходил в республике в течение пятницы и субботы, в них приняли участие, по предварительным данным, свыше 65% из почти 8,5 миллиона зарегистрированных избирателей, которые имели возможность отдать предпочтение одному из двух кандидатов. Победителем станет тот, кто получит большинство голосов избирателей.

    Итоговые результаты голосования будут опубликованы около 18.00 (19.00 по Киеву).

    В первом туре выборов Земан набрал 38,56% голосов, Драгош занял второе место с 26,6% голосов.

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