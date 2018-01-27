Милош Земан побеждает на выборах президента Чехии

"За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Драгоша – около 2,42 миллиона человек. Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае", — уточнило статуправление.
Второй тур президентских выборов проходил 26-27 января. В первом туре выборов Земан набрал 38,56% голосов, Драгош занял второе место с 26,6% голосов.
Инаугурация президента состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года.
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