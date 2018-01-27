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    Милош Земан побеждает на выборах президента Чехии

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    За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за его соперника – около 2,42 миллиона человек. Действующий президент победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае.
    резидент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Президентские выборы в Чехии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Выборы в Чехии: открыто поле для масштабных маневров
    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина, Александр Куранов. Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков набрал 52,26% голосов и стал недосягаемым для своего соперника по второму туру президентских выборов, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша, у которого 47,8% голосов, сообщило республиканское статуправление.

    "За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Драгоша – около 2,42 миллиона человек. Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае", — уточнило статуправление.

    Второй тур президентских выборов проходил 26-27 января. В первом туре выборов Земан набрал 38,56% голосов, Драгош занял второе место с 26,6% голосов.

    Инаугурация президента состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года.

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