Милош Земан побеждает на выборах президента Чехии

РИА Новости | Перейти в фотобанк Выборы в Чехии: открыто поле для масштабных маневров Действующий глава Чехии Милош Земан после предварительного подсчета результатов голосования на 95% избирательных участков набрал 52,26% голосов и стал недосягаемым для своего соперника по второму туру президентских выборов, экс-председателя Академии наук Йиржи Драгоша, у которого 47,8% голосов, сообщило республиканское статуправление.

"За Земана проголосовали около 2,64 миллиона человек, за Драгоша – около 2,42 миллиона человек. Земан победил в 11 из 13 краев страны, проиграв только в Праге и Центрально-чешском крае", — уточнило статуправление.

Второй тур президентских выборов проходил 26-27 января. В первом туре выборов Земан набрал 38,56% голосов, Драгош занял второе место с 26,6% голосов.

Инаугурация президента состоится на Пражском граде 8 марта 2018 года.

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