Киев заинтересован в закупке военной техники в Чехии – посол

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Киев заинтересован в закупке некоторых видов военной техники в Чехии, сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

Ранее ряд стран, в том числе и Чехия, сняли все ограничения на возможную продажу оружия и военной техники Украине.

"У нас есть интересы в закупке некоторых видов военной техники в Чехии",- сказал Перебийнис в интервью изданию "Европейская правда".

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Чехия, по словам посла, в свою очередь заинтересована в продолжении экономического сотрудничества с Украиной.

"Есть сферы, в которых мы видим значительные перспективы. Это и энергетика, например, участие Чехии, чешских компаний в достройке реакторов на Хмельницкой атомной электростанции, и участие в модернизации электросетей и их интеграции в европейские, в модернизации наших газотранспортных сетей", — сказал Перебийнис, добавив, что в 2017 году украинский экспорт в Чехию вырос на 25%.

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В декабре американский президент Дональд Трамп одобрил продажу летального оружия для оборонных нужд Украины. По данным американских СМИ, план администрации Трампа предусматривает поставки в Украину 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет. Но не исключается, что в партию могут быть включены и противотанковые ракетные комплексы Javelin.