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РИА Новости Украина

В Чехии состоялись выборы в нижнюю палату парламента. Некоторые результаты стали довольно неожиданными. Радмила Земанова-Копецка (Radmila Zemanová-Kopecká), директор Института славянских стратегических исследований (ISSTRAS), была наблюдателем в избирательных штабах SPD (Партия прямой демократии) и KSČM (Коммунистическая партия Чехии и Моравии). В интервью Sputnik оно поделилась своим мнением о выборах.

"В штабе Партии прямой демократии (SPD) Томио Окамуры царил "сдержанный оптимизм". И на это у них были причины. Участвуя на выборах в таком составе в первый раз, партия получила 22 мандата и заняла 4-ое место",— рассказала директор Института славянских стратегических исследований (ISSTRAS), политолог Земанова-Копецка.

В программе партии Томио Окамуры (Tomio Okamura) прямо сформулирована цель: добиваться принятия закона о государственном референдуме, на который его партия могла бы вынести вопрос о членстве Чешской Республики в Европейском союзе. Многие наблюдатели писали, что в ходе предвыборной кампании фактически решался вопрос о том, должна ли Чехия оставаться членом ЕС и НАТО. Как вы считаете, было ли это главной интригой выборов? РИА Новости Украина Эксперт о референдуме в Каталонии: ставки в переговорном процессе будут повышены

— Если это и не главная тема, то точно одна из ключевых. Закон о государственном референдуме непосредственно связан с вопросом о том, останется ли Чехия в НАТО или ЕС. Многие граждане уже устали от власти Брюсселя, который, прямо скажем, далеко не всегда действует в интересах Чешской республики. В Чехии люди уже давно заметили, что Брюссель обращается с ними как с людьми второго сорта. Однако правящие партии долгое время этот факт игнорировали. Поэтому партия прямой демократии намеревается принять закон о референдуме, с помощью которого граждане могли бы в том числе высказать свое отношение к членству страны в НАТО или в ЕС. Томио Окамура уже давно обращал внимание на то, что Чешская республика де-факто не является суверенным государством, так как она подчинена диктатуре Европейского союза.

"Европейский союз принимает решения по поводу ношения оружия, о производстве продуктов или энергии. В ЕС уже принимались решения по поводу избирательного права для иностранцев и о принятии евро", — предупреждает партия SPD в своей программе. Конечно, это находит отклик у граждан, которые уже давно обращают внимание на некорректное поведение ЕС, например, на качество продуктов, которое различается в Западной Европе и в Центральной и Восточной. Конечно, серьезной причиной недовольства граждан стали нелегальные мигранты, которые приезжают "по приглашению Европейского союза", хотя согласия жителей стран Центральной и Восточной Европы никто не спрашивал.

Какие настроения в чешском обществе отражают результаты выборов?

— Я не могу сказать, что эти выборы стали прямым отражением настроений в чешском обществе. Во-первых, из-за низкой явки. Во-вторых, в выборах в чешский парламент участвовало удивительно много партий и политических движений: одиннадцать, чего в истории независимой Чехии ранее не случалось. При этом за небольшие партии в основном голосовали люди, недовольные существующей ситуацией, уставшие от диктатуры Брюсселя, или те, кто опасается неконтролируемых потоков агрессивных мигрантов и исламизации общества, или чувствует необходимость защитить традиционную культуру и духовные ценности, которые веками формировались на этой территории. Однако голоса избирателей были распределены между таким количеством партий, что от этого не будет лучше ни этим партиям, ни самой Чехии.

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Какими вы видите будущую коалицию в парламенте и новое правительство? Как результаты выборов повлияют не внешнюю политику Чехии?

— Какие будут сформированы коалиции? Обычно в таких случаях говорят, что это одному Богу известно. Но, боюсь, на этот раз ответа не знает и он. Более очевидно, кто станет премьер-министром: скорее всего президент назначит на эту должность лидера движения ANO Андрея Бабиша (Andrej Babiš). Однако выбрать премьера еще не означает сформировать правительство.