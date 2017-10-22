О чем пишут в мире: популисты у власти в Чехии, кризис в Каталонии

czechrepublicflag.facts.co

РИА Новости Украина

Новые документы об убийстве Кеннеди: без сенсаций или подарок для конспирологов?

Публикация ранее засекреченных документов, связанных с убийством Джона Кеннеди, может способствовать росту теорий заговора вокруг гибели 35-го президента США, пишет газета New York Times. Обнародовать секретные материалы распорядился действующий глава государства Дональд Трамп, хотя закон о их публикации еще в 1992 году подписал президент Джордж Буш-старший.

Филип Шеннон и Ларри Сабато, авторы книг о Кеннеди и расследовании его убийства, считают несколько тысяч ранее неизвестных документов "породят новое поколение конспирологов". По мнению исследователей, документальный массив может относиться к "одной из таинственной глав истории убийства – шестидневной поездке убийцы Кеннеди Ли Харви Освальда в Мехико за несколько недель до покушения на президента". Во время пребывания в мексиканской столице Освальд встречался с кубинскими и советскими агентами и попал под пристальное наблюдение местной резидентуры ЦРУ.

Издание отмечает, что и сам Трамп отдал должное конспирологическим построениям, касающихся убийства Кеннеди. В частности, в ходе предвыборной кампании Трамп сообщил, что отец Теда Круза — его основного соперника на республиканских праймериз – встречался с Освальдом незадолго до выстрелов в Далласе. В то же время многие исследователи не ожидают от публикации документов сенсаций, которые могут привести к пересмотру выводов специальной комиссии по расследованию обстоятельств убийства, заявившей, что Освальд действовал в одиночку.

Мадрид и Барселона обмениваются ударами

Ведущие испанские газеты — Pais Mundo, Vangardia и другие — освещают нарастающее противостояние между центральным правительством в Мадриде и властями Каталонии. Правительство Испании 21 октября решило применить 155-ю статью конституции для разрешения кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев провести новые выборы в региональный парламент.

Через несколько часов после заявления центральных властей глава женералитета Карлес Пучдемон выступил с ответным обращением. Он назвал решение отстранить его от должности и объявить в регионе досрочные парламентские выборы нападением на демократию, обвинив короля в поддержке этих агрессивных шагов. Помимо антимадридской риторики Пучдемон предложил созвать заседание каталонского парламента, чтобы обсудить меры, которые можно предпринять в ответ на вмешательство центра в дела региона.

Читайте также: Испания после Каталонского эффекта: витиеватый путь в никуда

Газета Pais отмечает, что каталонский лидер не упомянул декларацию о независимости, которую он и другие сторонники независимости Каталонии подписали по итогам референдума. В то же время газета Confidencial сообщает, что парламент Каталонии может провозгласить независимость автономного сообщества от Испании уже в понедельник, 23 октября.

Землетрясение в Чехии

Эксперты сравнивают победу несистемных партий на парламентских выборах в Чехии с землетрясением, которое до неузнаваемости изменило политический ландшафт страны. Газета Financial Times отмечает, что созданное и возглавляемое долларовым миллиардером Андреем Бабишем центристское движение ANO по итогам выборов в нижнюю палату парламента Чехии получило в субботу 29,64% голосов избирателей, в два с лишним раза больше, чем набрали его ближайшие конкуренты.

"Это землетрясение. Это тотальный бунт против истеблишмента и мейнстрима. С 1990-х годов я не могу припомнить выборов, которые бы так радикально изменяли политический ландшафт", — заявил газете Милан Нич, сотрудник Немецкого общества внешней политики (DGAP).

После 99,97% подсчитанных голосов избирателей стало ясно, что в новый состав нижней палаты парламента войдут девять партий. Помимо ANO, это Гражданская демократическая партия (11,32% голосов), Пиратская партия (10,79%), движение "Свобода и прямая демократия" (10,64%), коммунисты (7,76%), социал-демократы (7,27%), демохристиане (5,8%), движение ТОР 09 (5,3%) и движение "Старосты и независимые" (5,17%).

Экономические перспективы Новой Зеландии

Британская газета Daily Telegraph считает, что новая правительственная коалиция Новой Зеландии, которая привела к власти 37-летнего лидера лейбористов Джасинду Ардерн, не сулит экономического процветания Стране киви. По мнению обозревателя, бывшая глава Международного союза социалистической молодежи сумела занять пост премьера, поскольку не постеснялась блокироваться с Уинстоном Питерсом, лидером популистской партии "Новая Зеландия прежде всего". При этом бывший глава кабинета Билл Инглиш отказался от союза с Питерсом, что не "компрометировать репутацию своей партии".

Далее обозреватель предсказывает дальнейшее падение новозеландской валюты и бегство в Австралию экономически активных граждан в поисках более либеральной бизнес-среды и благоприятного налогообложения. В то же время в обратном направлении из Австралии могут устремиться любители "щедрого велфэра", восстановить который обещала Ардерн и ее партнеры по коалиции (Питерс и партия "Зеленых"). Наконец, на фоне поставленной лейбористами задачи – добиться нулевого выброса углеводородов к 2050 году — правление новозеландской "тройки" представляет угрозу для овец и коров Новой Зеландии, 30 и 10,4 миллиона голов, соответственно, отмечает автор полемически заостренного материала.