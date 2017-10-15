Лидер ведущего движения в Чехии поддержал предложения Земана по Крыму

КИЕВ, 15 окт – РИА Новости Украина, Александр Куранов. Миллиардер Андрей Бабиш, создатель и лидер движения ANO, являющегося фаворитом предстоящих парламентских выборов в Чехии, поддержал предложения президента страны Милоша Земана об урегулировании ситуации между РФ и Украиной по Крыму.

Во вторник Земан, отвечая на вопросы депутатов ПАСЕ, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к РФ — это свершившийся факт, а в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа". Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о каких-либо компенсациях Украине за Крым не может идти и речи, поскольку ни о какой аннексии говорить нельзя.

Оценивая выступление Земана на сессии ПАСЕ, Бабиш заметил, что "в этом заключается ключ" к решению проблемы, которую должны урегулировать РФ и Украина. "Президент сказал, что это его личный взгляд, и, конечно, так оно и есть", — добавил политик, выступая по ТV Prima.

По словам Бабиша, высказывания Земана были встречены многими весьма критично. Осуждая присоединение Крыма к РФ, миллиардер при этом подчеркнул, что антироссийские "санкции не принесли никаких результатов"; он и ранее неоднократно критиковал введение Западом санкций против РФ.

Возглавляемое Бабишем центристское движение ANO является безусловным фаворитом предстоящих 20-21 октября парламентских выборов в Чехии, неизменно набирая в опросах населения 27-30% голосов. Идущие следом социал-демократы и коммунисты вдвое отстают от ANO, получая по 13-13,5% голосов каждые. Согласно данным журнала Forbes, на сентябрь 2017 года имущество Бабиша оценивается в 88 миллиардов крон (около 4 миллиардов долларов). Он владеет, в частности, крупнейшей в странах Восточной Европы компанией Agrofert.

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Сам Бабиш не скрывает амбиций стать следующим премьером Чехии. Однако ему может помешать в этом уголовное расследование, открытое против него в октябре полицией в связи с возможным мошенничеством при получении субсидий ЕС. Правда, Земан уже заявил, что, если даже Бабиш будет находиться под следствием, он предоставит ему право первым попытаться сформировать новое правительство в случае победы движения ANO на парламентских выборах.