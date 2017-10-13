Президент Чехии объяснил, почему не будет извиняться за слова о Крыме

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Президент Чехии Милош Земан заявил, что он будет извиняться за свои слова о компенсации Украине за потерю Крыма.

Об этом он сказал в интервью на телеканале Barrandov TV, передает издание Prague Monitor.

Земан заявил, что он не намерен извиняться, так как это его мнение, а он никогда не извиняется за свое мнение.

По его словам, Украина не может потребовать от него официальных извинений именно потому, что речь идет о его личной позиции. А если бы Украина и сделала это, он бы отказался.

По словам Земана, он уже говорил, что попытка вернуть полуостров Украине может привести к большой войне.

"Но что важнее всего: Крым находится во владении России, и я не могу представить ни одного российского правительства, которое отказалось бы от Крыма", — сказал Земан.

Во вторник чешский президент Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".