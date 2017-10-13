Появилась реакция Кремля на предложение президента Чехии по Крыму

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о каких-либо компенсациях Украине за Крым не может идти и речи, поскольку ни о какой аннексии говорить нельзя.

Во вторник чешский президент Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявил, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне в Европе, но Киев мог бы попробовать получить от России компенсацию за полуостров. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это свершившийся факт, и, по его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

"Вместе с тем, здесь, конечно, нужно сказать, что в юридическом плане ни о какой аннексии, ни в фактологическом, ни юридическом плане, ни о какой аннексии, конечно, говорить нельзя. Это неверно, и, соответственно, не может идти речи ни о какой компенсации. Ибо легитимный орган Крыма — Верховный совет — принял решение о выходе из Украины на фоне переворота, который состоялся, и на фоне угрозы экстремизма, которая развивалась на фоне этого переворота и частично, к сожалению, развивается и до сих пор", — сказал Песков.

"После этого было принято решение о вступлении в РФ, которое было принято Российской Федерацией. Поэтому сама формулировка о том, что подобные действия могут урегулироваться каким-то выкупом, с нашей точки зрения, конечно, не совсем правильны, точнее говоря совсем неправильны", — добавил пресс-секретарь российского президента.

Кроме того, Песков считает, что высказывания Земана о возможности компенсации, которую Украина могла бы получить за Крым от России, в Москве оценивают как часть общеевропейской дискуссии.

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"Речь идет о, скажем так, внутриевропейской дискуссии. Мы, конечно, весьма уважаем очень авторитетного европейского политика Земана, у которого, как вы знаете, давние добрые отношения с президентом Путиным, это первое. Второе: да, мы наблюдаем за внутриевропейской дискуссией, которая ведется в этой связи, и в том числе обратили внимание на недавнее заявление президента Земана", — сказал Песков.

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Напомним, Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Высказывания Земана вызвали возмущение со стороны официальных органов и отдельных политиков Украины. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что не стоит обращать внимания на предложения по компенсации за Крым, сделанные Земаном. По мнению главы внешнеполитического ведомства Украины, "его не исправить".