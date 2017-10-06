Эксперт о референдуме в Каталонии: ставки в переговорном процессе будут повышены

"Европа – предсказуемо на стороне Мадрида и будет отстаивать целостность Испании. … Плохо, что нет прямых переговоров между властями Каталонии и Мадридом. Лучше, чтобы они решали все внутри. Можно было бы поторговаться. Там кроме независимости есть вопросы денег, налогов, а с посредником переговоры будут идти дольше", – сказала политолог в ходе пресс-конференции РИА Новости Украина.

Теперь же, после референдума, ставки в переговорном процессе повышены, уверена она.

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Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел 1 октября. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон. Король Испании Фелипе VI в обращении к подданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

Парламент Каталонии 9 октября соберется на заседание, на котором планирует "обсудить результаты референдума". Не исключено, что на этом заседании сторонники независимости (у партий "Кандидатура народного единства" и коалиции "Вместе за да" абсолютное большинство) могут принять декларацию о независимости.