"Свершившийся факт". Президент Чехии снова высказался по Крыму

КИЕВ, 18 окт – РИА Новости Украина, Александр Куранов. Присоединение Крыма к России является свершившимся фактом, заявил в очередной раз президент Чехии Милош Земан.

Земан 10 октября заявил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это "fait accompli", то есть свершившийся факт. По его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

В среду состоялась встреча Земана с представителями Пльзеньского края и журналистами. Приветствуя главу государства, гетман (руководитель края) Йозеф Бернард заявил, что представители региональной власти высоко оценивают внешнеполитическую деятельность президента, однако многие не согласны с его высказываниями по Крыму в ПАСЕ.

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"Порой меня критикуют за то, что я легитимизовал аннексию Крыма. Могу констатировать, что я в своих публичных выступлениях всегда называл эту аннексию противозаконной. (В ПАСЕ) я сказал только то, что не говорил никто из государственных деятелей, хотя это является правдой, что присоединение Крыма (к России) – это "fait accompli", то есть свершившийся факт. А свершившийся факт совсем не означает признание легитимности аннексии" — сказал Земан.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом, по словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".