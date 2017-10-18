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    Политика

    "Свершившийся факт". Президент Чехии снова высказался по Крыму

    Тема:

    Крымский вопрос. Компенсация или война? (218)

    (обновлено: )37250
    По мнению Милоша Земана, присоединение Крыма к России – это "fait accompli", то есть свершившийся факт, однако "свершившийся факт совсем не означает признание легитимности аннексии".
    Президент Чешской Республики Милош Земан. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 окт – РИА Новости Украина, Александр Куранов. Присоединение Крыма к России является свершившимся фактом, заявил в очередной раз президент Чехии Милош Земан.

    Земан 10 октября заявил на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы, что попытки вернуть Крым Украине привели бы к войне. Он подчеркнул, что присоединение Крыма к России — это "fait accompli", то есть свершившийся факт. По его мнению, в случае диалога Киева и Москвы "можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа".

    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Хотят ли русские войны в Донбассе и в Крыму?

    В среду состоялась встреча Земана с представителями Пльзеньского края и журналистами. Приветствуя главу государства, гетман (руководитель края) Йозеф Бернард заявил, что представители региональной власти высоко оценивают внешнеполитическую деятельность президента, однако многие не согласны с его высказываниями по Крыму в ПАСЕ.

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    "Порой меня критикуют за то, что я легитимизовал аннексию Крыма. Могу констатировать, что я в своих публичных выступлениях всегда называл эту аннексию противозаконной. (В ПАСЕ) я сказал только то, что не говорил никто из государственных деятелей, хотя это является правдой, что присоединение Крыма (к России) – это "fait accompli", то есть свершившийся факт. А свершившийся факт совсем не означает признание легитимности аннексии" — сказал Земан.

    Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. При этом, по словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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