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13.10.201717:42
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    НБУ запретил "крымские" рубли в Украине

    (обновлено: )4101
    Под запрет попадают банкноты с изображениями карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и всех других объектов, расположенных в Крыму.
    Рублевые купюры
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины запретил банкам и финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением Севастополя, говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

    Национальный банк Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Под запрет попадают банкноты с изображениями карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и всех других объектов, расположенных в Крыму.

    "Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке / продаже наличной иностранной валюты между банками", — подчеркнули в НБУ.

    Также финансовым учреждениям и "Укрпочте" запрещается при осуществлении переводов принимать и выдавать наличные банкноты с этими же изображениями.

    Постановление вступает в силу с 17 октября 2017.

    Напомним, ранее Национальный банк Украины назвал факторы, которые влияют на курсообразование.

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