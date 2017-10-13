НБУ запретил "крымские" рубли в Украине

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины запретил банкам и финучреждениям осуществлять кассовые, в том числе валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением Севастополя, говорится в сообщении пресс-службы НБУ.

Под запрет попадают банкноты с изображениями карт, символов, зданий, памятников, памятников археологии, архитектуры, истории, краеведов и всех других объектов, расположенных в Крыму.

"Запрет распространяется также на операции, осуществляемые при покупке / продаже наличной иностранной валюты между банками", — подчеркнули в НБУ.

Также финансовым учреждениям и "Укрпочте" запрещается при осуществлении переводов принимать и выдавать наличные банкноты с этими же изображениями.

Постановление вступает в силу с 17 октября 2017.

Напомним, ранее Национальный банк Украины назвал факторы, которые влияют на курсообразование.