Утром деньги, вечером стулья. Как президент Чехии решал вопрос Крыма

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Президент Чехии Милош Земан выступил в Страсбурге во время обращения к депутатам Парламентской ассамблеи Совета Европы с громким заявлением по Крыму. Он признал незаконность присоединения Крыма в России, но заявил, что "вопрос решен" и предложил урегулировать ситуацию с помощью выплат Украине.

"Крым — это аннексия, без сомнения. И это завершенное дело (fait accompli). <…> По моему мнению, будет какая-то компенсация для Украины — или в финансовой форме, или нефтью и газом", — сказал Земан.

По мнению чешского президента, в случае несогласия Украины на компенсацию начнется "европейская война". Он, в частности, процитировал бывшего немецкого президента Йоахима Гаука: "Если мы хотим забрать Крым и вернуть Украине, это будет означать европейскую войну".

Земан выразил мнение, что при сохранении Украиной усилий по возвращению Крыма "война" будет неизбежна. "Мы должны избежать европейской войны, и вы должны это понять", — обратился он к депутатам.

Впрочем, согласно конституции Чехии, ее президент выполняет чисто представительские функции, и его должность в значительной степени номинальная.

Напомним, Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

Реакция Украины

Заявление Земана в ПАСЕ вызвало бурю негодования в украинском истеблишменте. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко заявила, что предложение о компенсации за Крым — "чудовищное в своем цинизме".

"Украина не будет торговать своими гражданами, территорией, суверенитетом, честью и достоинством. Это не продается", — написала Геращенко в Facebook.

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Также Геращенко пишет, что ее огорчили аплодисменты некоторых европейцев, которые звучали в зале во время выступления Земана.

"То, что в Европе есть определенное количество политиков, для которых принципы имеют ценовой эквивалент — не новость. Это еще и еще раз подчеркивает, как непросто дается нашим дипломатам и всем нам борьба за санкции против РФ, сколько желающих их снять", — написала Геращенко.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что Крым не продается.

"Эту сессию ПАСЕ конструировали под агитацию за возвращение россиян. Режиссеры рашен камбэк, которые ранее держались за кулисами, выходят на свет. Рискуют, но игра стоит свеч. Земан не один из них. Он всегда был за Россию. Сегодня он был просто артистом, которого вывели на авансцену, чтобы создать правильную атмосферу и мобилизовать людей, которые еще не определились относительно возвращения россиян", — заявил Кулеба в Facebook.

"Ответ ему один: Крым не продается", — отметил посол.

Министр же иностранных дел Украины Павел Климкин призвал оставить Земана в покое, так как чешского президента "уже не исправить".

"Оставьте Земана, его не исправить. В театре есть режиссеры, и есть актеры. Те, кто пригласили его выступать, знали, что он скажет. С ними и надо бороться", — написал глава внешнеполитического ведомства в своем микроблоге Twitter.