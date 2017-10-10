Посол Украины при Совете Европы: Крым не продается

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба заявил, что Крым не продается.

Так Кулеба ответил на предложение президента Чехии Милоша Земана заплатить Украине за Крыма.

"Эту сессию ПАСЕ конструировали под агитацию за возвращение россиян. Режиссеры рашен камбэк, которые ранее держались за кулисами, выходят на свет. Рискуют, но игра стоит свеч. Земан не один из них. Он всегда был за Россию. Сегодня он был просто артистом, которого вывели на авансцену, чтобы создать правильную атмосферу и мобилизовать людей, которые еще не определились относительно возвращения россиян", — заявил Кулеба в Facebook.

"Ответ ему один: Крым не продается", — отметил посол.

Ранее во время выступления в Страсбурге на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы Милош Земан предложил заплатить Украине за потерю Крыма.



