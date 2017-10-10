наверх
10.10.201718:25
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Аналитика и комментарии

    Нечего вам там делать. Соцсети о планах ограничить поездки в РФ

    (обновлено: )24651
    Раде предложили временно запретить украинцам выезжать в Россию. Пока непонятно: запрет будет для всех или только для политиков и чиновников (на днях с такой инициативой выступала СБУ). Но как же отреагировали на это сами украинцы в соцсетях?
    Чемодан. Архивное фото
    RIA News Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Чем Рада не шутит… В свете недавно принятых законов, новости о новых запретах заставили поволноваться многих украинцев: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в Россию. Текст документа на сайте Рады пока не обнародовали. Это и стало поводом для массового беспокойства и шумных обсуждений в соцсетях. Помнится на днях юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям. 

    Тот ли это законопроект, или запрет коснется каждого жителя Украины? В сетях по этому поводу небывалый ажиотаж: "Давно пора, и не ограничить, а вовсе запретить! Когда нет дип. отношений — это ясно.. а так свободному человеку никто ничего не может (и не должен)запрещать)))только в виде рекомендаций…"; "Потеряли деньги от российских туристов, теперь потеряем от украинских гастарбайтеров". "Исключительно мера для успокоения электората. Большие дяди не разрешат голосовать по этому законопроекту", — пишут в соцсетях.  

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Дом, пострадавший в результате обстрела, в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Заседание Верховной Рады. Архивное фото
    Культурная война в Украине: разборки во Львове
    Парламентская ассамблея Совета Европы, архивное фото
    Реформа образования: необратимые последствия
    Пожилая женщина на рынке
    Пенсионная реформа: суть и скрытое