Нечего вам там делать. Соцсети о планах ограничить поездки в РФ

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Чем Рада не шутит… В свете недавно принятых законов, новости о новых запретах заставили поволноваться многих украинцев: в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении временного ограничения права граждан Украины на выезд из Украины в Россию. Текст документа на сайте Рады пока не обнародовали. Это и стало поводом для массового беспокойства и шумных обсуждений в соцсетях. Помнится на днях юристы СБУ подготовили законопроект об ограничении визитов в РФ политикам, чиновникам, представителям органов местного самоуправления и общественным деятелям.

Тот ли это законопроект, или запрет коснется каждого жителя Украины? В сетях по этому поводу небывалый ажиотаж: "Давно пора, и не ограничить, а вовсе запретить! Когда нет дип. отношений — это ясно.. а так свободному человеку никто ничего не может (и не должен)запрещать)))только в виде рекомендаций…"; "Потеряли деньги от российских туристов, теперь потеряем от украинских гастарбайтеров". "Исключительно мера для успокоения электората. Большие дяди не разрешат голосовать по этому законопроекту", — пишут в соцсетях.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook