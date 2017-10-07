Крым, Донбасс и... Каталония: такие разные судьбы

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Почему все больше регионов в Европе (и в других частях света) заявляют о своем стремлении к независимости, проводят референдумы, какие тайные пружины работают в этих процессах и к каким последствиям следует быть готовыми — над такими вопросами сейчас ломают головы политики и эксперты в разных странах.

Разумеется, заняты этой проблематикой и на Украине, где подобные построения далеко не только теоретическое значение.

В Каталонии 1 октября прошло голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство, и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны.

Центральная власть пыталась воспрепятствовать проведению референдума. На ряде участков проходило изъятие документов, случались столкновения между полицией и людьми, в результате пострадали около тысячи человек. Тем не менее, голосование на многих участках состоялось, а репрессии только повысили активность сторонников референдума и радикализировали настроения.

По данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших. Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек.

Мадрид итогов референдума не признал. Король Испании Филипп VI выступил с речью, в которой подтвердил единство страны и назвал поведение каталонского правительства "недопустимой нелояльностью" правовому государству.

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Украина также — вполне предсказуемо — заявила, что считает референдум в Каталонии нелегитимным.

Мир обеспокоен: В ПАСЕ предлагают на открывающейся на следующей неделе сессии провести срочные дебаты о необходимости политического решения кризиса в Каталонии. А в самой Каталонии парламент может уже в понедельник обсудить вопрос о провозглашении независимости.

Крым и Донбасс: ответ на госпереворот в Киеве

Как будут развиваться события в Испании? Может быть, при ответе на этот вопрос пригодится украинский опыт. Политики и эксперты ищут сходство и различия в ситуациях в Каталонии, в Иракском Курдистане, в Крыму, в Донбассе (которые, впрочем, сами по себе весьма различны). Некоторые идут дальше и вспоминают об украинском референдуме 1991 года…

Понятно, что прямых аналогий здесь нет. Политический аналитик Дмитрий Корнейчук, говоря об украинском референдуме, напомнил, что за независимость высказалось почти все население Украины, но вряд ли тогда "большинство людей понимали, что это за собой влечет".

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политический аналитик Дмитрий Корнейчук

По его словам, фактический развал советской системы шел еще с 80-х годов прошлого века, Михаил Горбачев своей перестройкой только ускорил процесс, а украинцы тогда "устали от Советского Союза, от безнадеги и коррупции, от той системы, в которой люди жили".

"И (украинцы – Ред.) надеялись, что независимость принесет им светлое будущее, которого, конечно, не получили. Но надежды и иллюзии тогда у людей были", — сказал эксперт.

Что касается Крыма в 2014 году, то и здесь тоже, по словам эксперта, "фактически все население было единым в своем желании присоединиться к России".

Корнейчук подчеркнул, что референдум в Крыму – "это была ответная мера, ответная реакция людей на Майдан в Киеве (…) на госпереворот, позднее мы такую же ответную меру увидели и в Донбассе".

По мнению политолога, в случаях Крыма и Донбасса было внешнее влияние, однако – все это было бы невозможно, если бы в Крыму, а потом в Донбассе не увидели тот беспредел, который был в Киеве, не увидели смерти, которые были в Киеве, не увидели, что пришла полностью подконтрольная США власть, причем власть, достаточно антироссийски настроенная".

"Много общего"

На периферии общественного внимания на Украине остается еще один референдум, состоявшийся в Иракском Курдистане. А ведь там тоже высказались за независимость, и последствия для региона могут быть достаточно серьезные.

Политолог Владимир Воля отметил, что в Каталонии, в Курдистане, в Крыму и в Донбассе референдумы проходили в сходных условиях политической напряженности.

"Была политическая нестабильность. В той же Каталонии была неспокойная атмосфера, проходили акции протеста, (в Крыму – Ред.) были "зеленые человечки", (в Донбассе – Ред.) активисты — и так далее. В Курдистане были вооруженные формирования курдов повсюду, в том числе и на спорных территориях. Поэтому – много общего, но, конечно, есть и существенная разница", — сказал Воля, комментируя ситуацию для РИА Новости Украина.

РИА Новости Украина Владимир Воля. Архивное фото

Эксперт напомнил о клубке противоречий в регионе между крупными игроками (США, РФ, Иран, Израиль) и предположил, что референдум является элементом большой игры, ведущейся десятилетиями.

Напомним, по результатам плебисцита 25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане большинство (более 90%) высказались за независимость.

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А ведь были еще и Брекзит, и референдумы в Шотландии… Похоже, Европа на грани очередной перекройки границ. Некоторые эксперты видят тут последствия действий "невидимой руки", но только не рынка, а неких сил, заинтересованных в ослаблении Евросоюза и его валюты.

Сходство и различия

Сравнивать ситуации в Каталонии и в Крыму не стоит, считает политолог, ведущий аналитики Международного информационно-аналитического центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова.

"На самом деле, исторический аспект (референдумов в Крыму и в Каталонии – Ред.) совершенно разный, подоплека разная, и причины разные. Поэтому сравнивать здесь… это несравнимые вещи, с точки зрения элементарной логики", — сказала она.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Политолог, ведущий аналитик Международного информационно-аналитического Центра "Развитие Украины" Александра Решмедилова

Впрочем, сравнений все равно не избежать. Да и сами каталонские политики, ратующие за независимость региона, говорят, что Крым для них является примером того, что они хотели бы сделать. Однако, отмечают наблюдатели, при всем сходстве в ряде обстоятельств (например, статус территорий), есть и существенные различия.

"Главное отличие Испании-2017 от Украины-2014, безусловно, заключается в том, что украинское правительство попросту не было достаточно сильным, чтобы потребовать соблюдения своих законов в Крыму", — пишет Леонид Бершидский. По его словам, "последующие события на востоке страны, когда Киев фактически попытался удержать сепаратистские регионы силой, подтвердили, что он не смог бы предотвратить отделение полуострова".

Как будут развиваться события в Каталонии, мы увидим. Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил в интервью ВВС, что независимость автономии от Испании будет объявлена в ближайшие дни.

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