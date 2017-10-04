Французская Каталония поддержала референдум: мы протестуем против Парижа

РИА Новости Украина

500 человек вышло на митинг в поддержку каталонцев в Перпиньяне, столице французской исторической провинции Руссильон и департамента Восточные Пиренеи, где каталонский язык имеет статус регионального, а флаг идентичен флагу Каталонии.

На манифестацию вышли не только этнические ассоциации, такие как Assemblea nacional catalana (ANC) или Oui au Pays Catalan, но и коммунисты и левый профсоюз CGT.

REUTERS Susana Vera Женщина размахивает испанским флагом рядом с каталонскими региональными полицейскими и демонстрантами во время демонстрации через два дня после референдума о независимости Каталонии

Sputnik интересовался, что думают о референдуме каталонцы по ту сторону Пиренеев?

Жорди Вера (Jordi Vera), координатор движения Oui au Pays Catalan ("Да каталанской стране!"), созданного в октябре прошлого года после серии протестов против переименования региона в Окситанию. Как заявил в понедельник агентству Франс-Пресс Жорди Вера, именно в департаменте Восточные Перинеи были отпечатаны "несколько миллионов экземпляров бюллетеней" для референдума в Каталонии: "Мы также протестуем против Парижа, который никак не отреагировал, и против Европы, которой следует вмешаться и положить конец насилию.



Макрон был единственным президентом или главой государства в Европе, который оказал такую сильную поддержку Мариано Рахою. Остальные вели себе более скромно, а он заявил, что поддерживает испанское правительство, именно в тот момент, когда полиция начала бить людей".

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Филипп Галано (Philippe Galano), активист Французской коммунистической партии (ФКП) из Перпиньяна: "Что касается ФКП, мы, конечно же, хотим поддерживать демократический демарш каталонцев. Каталонский народ имеет право высказаться по вопросу своего самоопределения. В данном случае "да" победило, но вам известны обстоятельства, при которых это произошло".

На вопрос, почему в Перпиньяне лозунги в поддержку фактически каталонского национализма вышли коммунисты, Галано парирует: "Национализм может быть разным. Все зависит от того, что вкладывается в понятие самоопределение народов. […] Есть такие, кто придерживается левых взглядов и ратует за самоопределение народов, за власть, прислушивающуюся к людям. Есть такие, кого устраивает ущербная автономия, но мы к ним не относимся".