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    Испания: "ход королем" против Каталонии

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    Король Испании назвал законными полномочиями государства "обеспечение конституционного порядка и нормального функционирования институтов, деятельность правового государства и самоуправление Каталонии на основе Конституции и ее Устава об автономии".
    Флаг Испании
    Associated Press Daniel Ochoa de Olza

    РИА Новости Украина

    Король Испании Филипп VI выступил с речью, в которой он подтвердил единство страны и назвал поведение каталонского правительства "недопустимой нелояльностью" правовому государству. 

    По словам международного аналитика Эстебана Актиса (Esteban Actis), слова монарха показывают "необходимость", стоящую перед Мадридом, продемонстрировать силу перед лицом требования независимости.

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    В своем кратком выступлении глава государства сказал, что каталонские власти "нарушили Конституцию и ее статут автономии, а именно закон, который признает и защищает исторические институты и самоуправление".

    Эти слова являются попыткой "продемонстрировать блок силы" в партии с Каталонией, отметил Эстебан Актис, доктор в области международных отношений и профессор Национального университета Росарио (Universidad Nacional de Rosario), Аргентина, в интервью Sputnik

    "Если использовать шахматную метафору, когда игрок передвигает фигуру короля, это означает, что он испытывает проблемы. В данном случае появление короля Филиппа VI показывает, насколько правительству Мариано Рахоя необходимо достижение определенного консенсуса с политическими силами, особенно PSOE (социалисты), и монархией", — сказал эксперт.

    В этом смысле слова короля, который до этого еще не высказывался по каталонскому вопросу, можно расценивать как попытку "усилить тезис центрального правительства" о "защите правового государства и единства Испании". Аналогичную позицию заняли Европейская комиссия и несколько стран региона, которые проигнорировали результаты референдума 1 октября.

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    Отношения между Мадридом и Барселоной достигли предела напряженности. Хотя президент каталонского правительства Карлес Пучдемонт (Carles Puigdemont) считает, что условия для провозглашения независимости соблюдаются, национальные власти объявили, что если это произойдет, они готовы ввести в действие статью 155 Конституции, которая позволяет блокировать деятельность институтов автономии.

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    Монарх назвал законными полномочиями государства "обеспечение конституционного порядка и нормального функционирования институтов, деятельность правового государства и самоуправление Каталонии на основе Конституции и ее Устава об автономии".

    По словам Актиса, в данном случае обе стороны "стоят на экстремистских позициях, и никто не хочет проявлять слабость". После завершения референдума и подготовки к отделению правительство Пучдемонта совершило необратимый шаг, а если правительство Испании применит статью 155, это тоже станет опасным и необратимым шагом.

    По мнению аналитика, сторонам необходимо предоставить переговорное пространство, возможно, с участием третьей стороны. "И испанское, и каталонское правительство зашли в тупик. Я думаю, они оба проиграют перед лицом возможного обострения конфликта", — сказал Актис.

    Филипп VI указал на "безответственное поведение" властей Каталонии, которое "может поставить под угрозу экономическую и социальную стабильность Каталонии и всей Испании". Эти слова особенно важны на фоне кризиса, в который погружена испанская экономика.

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    Этот намек монарха — способ разубедить сторонников независимости Каталонии, которые в большинстве своем "принадлежат к буржуазии и занимаются бизнесом". По мнению аналитика, требование независимости Каталонии "идет главным образом от обеспеченных людей".

    "Речь короля пытается привлечь внимание к тому, что независимость Каталонии, которая должна разорвать связи с испанским государством и Евросоюзом, приведет к ситуации экономического кризиса, как для Мадрида, так и для предполагаемого будущего каталонского государства", — сказал эксперт.

    "Непризнание многих претензий со стороны центрального правительства Испании привело к тому, что движение за независимость приняло невиданный размах", — добавил он.

    С другой стороны, в речи короля не было никаких слов о действиях полиции по конфискации урн и блокированию избирательных участков в день референдума 1 октября, когда, по словам каталонских властей, сотни человек получили ранения.

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    "Как говорят, с каждым новым жестоким поступком испанской полиции появляется новый борец за свободу Каталонии", — сказал эксперт.

    "Для международного сообщества это тревожный знак, потому что насилие показывает, что правительство все больше теряет легитимность, особенно на территории Каталонии, и ему ничего не остается, кроме как прибегнуть к силе", — заключил Актис.

    В конституции Испании существует 155-я статья, в которой говорится о том, что, "если автономное сообщество не выполняет обязательства, которые налагает конституция и другие законы, или его действия представляют серьезную угрозу общим интересам Испании", то правительство, получив одобрение абсолютного большинства в Сенате, "может принять необходимые меры, чтобы заставить" данный регион выполнить свои обязательства. Т.е. 155-я статья приостанавливает действие автономии и переводит все органы региональной администрации в центральное подчинение. За 39 лет испанской конституции эта мера не была применена ни разу. 

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