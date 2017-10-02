Сепаратизм в Европе крепчает: голос Каталонии, позиция Мадрида, молчание ЕК

РИА Новости Украина

За отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших на референдуме в воскресенье, заявил официальный представитель женералитета Каталонии Жорди Турул.

"Всего в голосовании приняли участие 2,3 миллиона человек", — сказал Турул. Всего, по данным правительства Каталонии, на референдуме могли проголосовать около 5,3 миллиона избирателей, сообщают РИА Новости.

Турул сообщил, что, по предварительным данным, 7,8% проголосовавших высказались против независимости, незаполненными остались 2,03% бюллетеней, а 0,89% были испорчены. Испанская газета Mundo уже отметила, что приведенные Турулом цифры в сумме составляют 100,88%, что превышает максимально возможное число.

REUTERS Eloy Alonso Референдум в Каталонии

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал "впечатляющими" результаты референдума о независимости автономии. "Впечатляющий ответ граждан. Легитимность и достоинство", — написал он в Twitter, комментируя результаты голосования.

Позднее Пучдемон заявил, что готов к диалогу с Мадридом после референдума.

"Мы открыты к предложениям диалога, который будет полезен, только если будет вестись с уважением каталонского народа. И мы открыты к предложениям о посредничестве, которое могло бы помочь нам на этом пути", — сказал Пучдемон в специальном телеобращении.

Как заявил заместитель председателя женералитета Ориол Жункерас, парламент Каталонии в одностороннем порядке будет принимать решение об объявлении независимости.

"Да, такое решение действительно будет принимать парламент", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Власти Каталонии решили обратиться в суд в связи с действиями полиции и Гражданской гвардии в день проведения референдума о независимости автономии, сообщило агентство Europa Press. По его данным, в официальном обращении правительства Каталонии говорится о "несоизмеримых и насильственных действиях" полиции и Гражданской гвардии на всей территории Каталонии, и о нарушении таким образом постановления Верховного суда Каталонии.

"Эти действия (правоохранителей) также препятствуют законному и мирному осуществлению свободы выражения мнений, собраний, демонстраций и права участвовать в государственных делах", - сообщается в отправленной в суд жалобе. Также в документе отмечается, что сотрудники правоохранительных органов "с самого начала применяли насилие против мирных граждан", и выражен протест против использования полицией резиновых пуль для разгона толпы.

По последним данным, в ходе столкновений с полицией в автономии пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали 33 сотрудника правоохранительных органов. REUTERS Jon Nazca Радость и насилие рядом: каталонский референдум

Ранее полиция Испании заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно было проходить голосование, в день референдума удалось закрыть еще порядка 300 участков. На ряде участков проходило изъятие документов, произошли столкновения между полицией и людьми, которые пришли проголосовать.

Пучдемон заявил, что Евросоюз не должен проигнорировать нарушение прав человека со стороны испанских полицейских в ходе столкновений в день референдума.

"Правительство Испании сегодня своей рукой написало позорную страницу в истории отношений с Каталонией. Жители Каталонии имеют право на уважение. Европейский союз не может и дальше игнорировать эту ситуацию. Мы — народ Каталонии — заявляем, что сегодня права человека были нарушены", — сказал он.

Отреагировали на прошедший референдум в Каталонии и на применение силы со стороны полицейских и иностранные политики. Так, президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что премьер-министр Испании Мариано Рахой должен ответить перед мировым сообществом за события, которые произошли в воскресенье.

"Рахой должен ответить перед миром за то, что произошло сегодня с населением Каталонии", — заявил Мадуро в эфире своей еженедельной программы на государственном телевидении. Лидер Венесуэлы осудил испанскую полицию и Гражданскую гвардию за "жестокие расправы", которые были направлены на предотвращение голосования в Каталонии.

Министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио заявил, что страны ЕС не должны вмешиваться в ситуацию с Каталонией.

"Первый принцип, который должен соблюдаться, — это невмешательство других государств во внутреннюю ситуацию этого государства. Граждане страны должны сами решить вопрос своего будущего", — сказал Блащак. При этом он отметил, что "польская полиция не бьет демонстрантов, в отличие от полиции Испании".

Партия националистического толка "Новый фламандский альянс" (NVA), входящая в правящую в Бельгии правительственную коалицию, через своих представителей в Европарламенте призвала к отставке главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в связи с применением силы полицейскими против участников референдума в Каталонии.

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон в связи с событиями в Каталонии призвал к сохранению единства Испании и отметил важность соблюдения конституции страны.

В свою очередь первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала заявление МИД Великобритании по поводу референдума о независимости в Каталонии "постыдно слабым".

"Заявление МИД Великобритании по Каталонии является постыдно слабым. Настоящий друг Испании сказал бы им, что сегодняшние действия ошибочны и наносят ущерб", — написала она в Twitter.

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Со своей стороны глава делегации международных наблюдателей на референдуме в Каталонии, бывший министр иностранных дел Словении Димитрий Рупель заявил, что международное сообщество должно принять во внимание его результаты.

"Референдум стал демонстрацией решимости народа Каталонии в отношении права на выражение мнения и права на демократические процессы. Это стало примером успешной мобилизации каталонской нации. Результаты референдума должны быть приняты во внимание международным сообществом в целом, а также Евросоюзом, Советом Европы и испанскими властями", — сказал Рупель журналистам. Он также выразил надежду, что "в ближайшее время испанское правительство начнет переговоры с правительством Каталонии".

Как сообщил пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниел Хольтген, ситуация вокруг референдума в Каталонии будет затронута Турбьерном Ягландом в среду на заседании уставного органа Совета — комитета министров.

Оценивает результаты референдума в Каталонии и рынок — курс евро к доллару в понедельник утром начал опускаться. По состоянию на 08:30 курс евро к доллару опускался до 1,1766 доллара за евро с 1,1814 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене рос до 112,91 иены за доллар со 112,50 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,28%, до 93,36 пункта.

Кроме того, рынок ожидает и ряд статистик по еврозоне. Так, позднее будут опубликованы данные по безработице в зоне евро в августе, а также индекс деловой активности в области промышленного производства (PMI) по еврозоне в сентябре.