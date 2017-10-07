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    Из Донецка: никакие законы не принесут мир в Донбассе

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    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко (165)

    (обновлено: )27340
    Большинство жителей Донецка считают, что новые "мирные законы" по Донбассу на самом деле не предполагают безопасности и спокойствия жителям региона.
    Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

    Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляют, что Киев был вынужден продлить закон об особом статусе Донбасса. В то же время, по мнению главы делегации ДНР в Минске, председателя парламента республики Денис Пушилина решение о продлении закона об особом статусе Донбасса украинские власти принимали против своей воли – продления закона об особом статусе предметно добивалась Российская Федерация и самопровозглашенные республики Донбасса.

    "Продления закона об особом статусе добивались и республики, и Россия. И сегодняшнее решение Верховной рады Украины, несмотря на все противодействие радикалов и нежелание официального Киева особого статуса для Донбасса, говорит об определяющей роли Российской Федерации в судьбе нашего региона, в судьбе Украины. Да, как и прежде, закон остается ущербным с точки зрения соответствия Комплексу мер, но Украина была вынуждена продлить действие данного закона об особом статусе, потому что на этом настояли Россия, Германия и США. Судьбу Украины вновь решают за нее", – отметил Пушилин. 

    Петр Порошенко. Архивное фото
    УНИАН
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    Тем временем большинство жителей Донецка считают, что новые "мирные законы" по Донбассу на самом деле не предполагают безопасности и спокойствия жителям региона. По мнению дончан вооруженный конфликт в регионе по-прежнему будет продолжаться, в прекращение огня и установление мира люди совсем не верят. Более того, есть опасения, что ряд ультимативных требований со стороны Киева напрямую в адрес России, а также ЛДНР могут послужить толчком к еще более ожесточенному противостоянию и новому витку боевых действий.

    "Поживем, увидим. За это время уже столько всего произошло, столько было громких, но пустых политических заявлений, лживых объявлений о перемирии, что ничему и ни кому не веришь. Думаю, что все пока останется так есть – это вялотекущие боевые действия без каких-либо продвижений, ежедневные обстрелы прифронтовых районов, со всеми вытекающими последствиями. Будут и новые жертвы среди мирного населения, разрушенное жилье, инфраструктура и так далее. Не хочется всего этого, не хочется так думать, но это наши реалии. Так и живем, к сожалению, а сколько еще продлится этот кошмар, не ясно", – рассуждает жительница Донецка Наталья.

    "Так все это надоело, что перестал почти следить за нашими новостями. Я думаю, что все эти движения ни к чему серьезному не приведут. Порошенко не идиот, в конце концов, чтобы идти войной на Москву. Он же не самоубийца. Ну, а то, что назвали Россию страной агрессором, так это не сенсация. Они и раньше об этом говорили, их воинственная риторика ничуть не изменилась, но это только слова, закрепленные на бумаге, не более. В наступление ВСУ, вряд ли пойдут, а вот обстрелы в Донбассе будут продолжаться. Тут ничего нового. Печальный, но в то же время наиболее реалистичный вариант", – говорит дончанин Александр.

    Алексей Якубин
    Facebook Алексея Якубина
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    "А что тут комментировать! Одни говорят одно, вторые другое. Снова разногласия, взаимные упреки, угрозы, ультиматумы и так далее. О каком мире тогда можно говорить, не понимаю. Лично я абсолютно не ощущаю то, что эти законы принесут мир на Донбассе. Как бы хуже не стало, а в лучшем случае просто продлили эту тянучку еще на один год. Устали мы очень от этой войны, сил просто не осталось. А жить-то надо как-то дальше", – говорит жительница Донецка Людмила.

    "Наблюдал за этим шоу в Верховной Раде. Так и не понял, кто из депутатов агенты Кремля – те, кто проталкивал президентские законы о Донбассе или те, кто блокировал трибуну с требованием не голосовать за них. Кто враг, кто миротворец? Цирк под куполом в буквальном смысле. Только нам в Донецке не смешно, поверьте. Война не закончилась, у нас каждый день стреляют, постоянно есть жертвы, разрушения. Сомневаюсь, что эти 2 закона Порошенко направлены на прекращение войны, очень сомневаюсь. За последние 3 года, какое бы решение не принималось в Киеве, все они направлены только на отдаление Донецка и Луганска от Украины все дальше и дальше. Думаю, большинство дончан со мной согласятся", – считает житель Макеевки Андрей.

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    Напомним, 6 октября депутаты Верховной Рады Украины в первом чтении приняли закон "О создании условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", который продлевает еще на год особый статус Донбасса. Необходимость принятия была связана с тем, что 18 октября 2017 года истекает срок действия принятого еще в 2014 году закона о предоставлении особого статуса самоуправления отдельным районам Донецкой и Луганской областей. При этом продлив еще на год действие особого статуса, парламентарии определили его вступление в силу при условии вывода с неподконтрольной Киеву территории всех незаконных вооруженных формирований и военной техники, а также взятия под контроль участка российско-украинской границы в Донбассе.

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