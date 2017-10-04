Каталония переживает сильнейший раскол - вице-премьер Испании

КИЕВ, 4 окт – РИА Новости Украина. Каталония никогда не переживала такого раскола, как сейчас, заявила зампредседателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

"Каталония никогда не переживала такого раскола, как сейчас. Руководство женералитета (правительства Каталонии – ред.) забыло о правах каталонцев. Я прошу, чтобы он (глава женералитета Карлес Пучдемон – ред.) уважал Каталонию", — заявила вице-премьер в ответ на обращение Пучдемона.

Она призвала главу каталонского правительства "уважать Испанию, уважать Каталонию, относиться к институтам с тем уважением, которого они заслуживают".

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"Каждое обращение господина Пучдемона – дорога в никуда. Вне закона нет прав и нет демократии, а господин Пучдемон все время живет вне закона", — заявил Сантамария.

Она также раскритиковала заявление главы женералитета, обвинившего короля Испании в том, что он проигнорировал мнение жителей автономии. "Мы все вчера слышали в обращении короля призыв к совместному сосуществованию", — подчеркнула вице-премьер.

В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".