наверх
05.10.201700:22
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Каталония переживает сильнейший раскол - вице-премьер Испании

    Тема:

    Европейский сепаратизм: век живи, век учись (106)

    (обновлено: )48
    Заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария призвала руководство женералитета Каталонии уважать испанцев и каталонцев.
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 4 окт – РИА Новости Украина. Каталония никогда не переживала такого раскола, как сейчас, заявила зампредседателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

    "Каталония никогда не переживала такого раскола, как сейчас. Руководство женералитета (правительства Каталонии – ред.) забыло о правах каталонцев. Я прошу, чтобы он (глава женералитета Карлес Пучдемон – ред.) уважал Каталонию", — заявила вице-премьер в ответ на обращение Пучдемона.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Susana Vera
    Референдум в Каталонии: забудьте о прежней Испании и... Европе

    Она призвала главу каталонского правительства "уважать Испанию, уважать Каталонию, относиться к институтам с тем уважением, которого они заслуживают".

    Читайте также: Сепаратизм в Европе крепчает: голос Каталонии, позиция Мадрида, молчание ЕК

    "Каждое обращение господина Пучдемона – дорога в никуда. Вне закона нет прав и нет демократии, а господин Пучдемон все время живет вне закона", — заявил Сантамария.

    Она также раскритиковала заявление главы женералитета, обвинившего короля Испании в том, что он проигнорировал мнение жителей автономии. "Мы все вчера слышали в обращении короля призыв к совместному сосуществованию", — подчеркнула вице-премьер.

    Протесты против запрета референдума в Каталонии
    REUTERS Juan Medina
    Референдум в Каталонии. При чем здесь Донбасс?

    В воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны. На некоторых участках полиция изымала урны и бюллетени, действуя жесткими методами. Есть раненые и пострадавшие с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

    Читайте также — Порошенко против Авакова: тайна вырвалась и стала сенсацией

    На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

    Король Испании Фелипе VI в обращении к поданным заявил, что правительство Каталонии, решив провести незаконный референдум, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Появилось видео разгрома скандальной заправки в Киеве. Видео
    Скандальные застройки Киева. АЗС на Ревуцкого
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    День и кошелек. Архивное фото
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись